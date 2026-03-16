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▲小勞勃道尼（左）與克里斯伊凡（右）在奧斯卡頒獎典禮上合體，是漫威粉絲期待的環節。（圖／美聯社／達志影像）

▲查寧塔圖在奧斯卡典禮上配合演出，製造笑料。（圖／美聯社／達志影像）

第98屆奧斯卡金像獎最讓影迷期待的環節之一，就是漫威兩大超級英雄「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯伊凡再度合體，製造回憶殺，兩人頒發劇本獎不忘藉機搞笑，克里斯故意裝作不滿小勞勃道尼忘掉今年是《復仇者聯盟》首集的14週年，自己曾經送給他全劇組都簽名的劇本，而小勞勃道尼竟回送他《舞力麥克》系列查寧塔圖的小褲褲，坐在台下的查寧也配合演出，十分搶鏡。克里斯伊凡與小勞勃道尼過去是漫威《復仇者聯盟》系列的兩大要角，雖然在《復仇者聯盟：終局之戰》後，各自淡出漫威英雄片好幾年，觀眾還是很期待他們在漫威新片再合體，搶在今年底要上映的《復仇者聯盟：末日崛起》之前，兩人先在奧斯卡典禮上重逢，但查寧塔圖意外成為插花焦點，他的《舞力麥克》小褲褲更成為全場觀眾關注的重要道具。在頒發最佳改編劇本之前，克里斯伊凡抱怨小勞勃道尼忘掉《復仇者聯盟》首集的14週年，也忘掉當初送他的好禮，小勞勃道尼表示自己也有準備，卻是掏了一下口袋後，拿出自己的停車券，克里斯伊凡有些傻眼。而在頒發最佳原著劇本時，小勞勃道尼笑稱要還他禮物，接著就秀出查寧塔圖在《舞力麥克》系列扮演脫衣舞男身上穿的小褲褲，台下觀眾當場大笑。此時坐在台下的查寧塔圖突然出聲，尷尬叫道：「老兄，你還是要還我喔。」台上的兩位漫威英雄不知為何，查寧小聲解答：「等一下我還有表演.....」聽得觀眾們又是大笑。查寧其實也曾在《死侍與金鋼狼》扮演金牌手，也算是漫威大家庭中的一員，和另外兩位「學長」搭配流暢，為典禮製造了讓人難忘的笑點。