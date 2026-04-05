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▲《穿著Prada的惡魔2》安海瑟薇（左）與梅莉史翠普（右）在紐約街頭拍對手戲，不只狗仔攝影跟拍，連觀光客也會在旁側拍，部分場面早就外洩。（圖／美聯社／達志影像）

▲《穿著PRADA的惡魔2》將在本月底上映，深受各方矚目。（圖／摘自IMDb）

▲安海瑟薇（右）、安娜溫圖（左）在奧斯卡頒獎典禮上同台，且有類似《穿著PRADA的惡魔》影片中的互動，頗為逗趣。（圖／美聯社／達志影像）

將在本月29日於全台正式上映的《穿著PRADA的惡魔2》，雖然距離上集已經將滿20年，粉絲的熱情卻有增無減，讓扮演時尚女魔頭的梅莉史翠普不得不承認，在紐約街頭拍攝外景時，毫無意識到會引起那麼大的混亂與騷動，每天都有一大堆影迷無預警到現場直擊他們的工作狀況，她與安海瑟薇等人都沒有心理準備，差點要崩潰，只能盡力維持專業表現，最後甚至要警察出動、設拒馬和路障維持秩序。前後經過20年，《穿著PRADA的惡魔》的首集與續集拍攝，完全是不一樣的兩種狀況。首集上片之前還被認為是只有女性會感興趣的題材，精品大牌都不確定片子對他們的態度是褒或貶、不願意出借自家產品供拍攝用。但在電影上映後叫好叫座，甚至掀起文化風潮後，光是爭取到的拍片資源就比上一集好非常多，紐約外景現場更是湧入大批群眾圍觀，還有狗仔攝影不時偷拍，整個場面完全難以控制，老經驗的梅莉都坦言自己看到會緊張、很不安。去年夏天《穿著PRADA的惡魔2》在紐約拍外景，現場有如熱門的新景點，天天都有好幾車的粉絲專程來觀賞，片子最想保密的情節，根本很難不外流，最糟的是狗仔攝影也常來偷拍，對劇組增加更多的干擾，到最後非得透過警察來維持秩序，安海瑟薇甚至在中央公園拍攝時摔倒，幸好沒有大礙。其實演員們都知道首集反應出色、續集拍攝必然會受到關注，卻都沒料到，外界的關注竟是熱烈到這種快要失控的程度。另一個和首集推出前大不相同的情況，就是片中被影射的時尚女魔頭本尊—《VOGUE》雜誌全球編輯總監安娜溫圖，近來很明顯不介意跟《穿著PRADA的惡魔2》扯上關係，還與安海瑟薇一起在奧斯卡頒獎典禮上頒發最佳服裝設計獎，表現出來的態度與氣勢，就和電影版的梅莉史翠普差不多。歐美媒體報導，安娜意識到跟這系列影片產生連結，能讓外界覺得她更有人味、對她的成就更添光彩，因此改變了態度。更何況《穿著PRADA的惡魔》系列讓一堆人大賺錢、事業上揚，而這個產業鏈如果沒有她，根本不會發生，她當然最有資格藉著這招牌來替自己爭取利潤。在續集上映幾天之後，她所主辦的每年紐約時尚盛事：大都會藝術博物館慈善晚宴就要登場，如果能因此讓一般大眾對此盛會產生更正面的印象，何樂而不為？也有人猜測她可能在續集中客串亮相製造話題，目前為止她都還沒透露口風，連身旁最親近的人都不知道答案。