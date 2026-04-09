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沙門氏桿菌中毒可能有4原因 受污染的禽肉、鮮蛋小心

新北市清六食堂食品中毒案截至今（9）日上午10時新增25人通報，累計就醫達143人，其中106人食用公所店便當及37人中興店便當，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前總計18人住院；另外醫院進一步分析11件沙門氏桿菌D群（Salmonella group D.）。新北市衛生局表示，截至今日上午10時，清六食堂案新增25人通報，累計就醫達143人，其中106人食用公所店便當及37人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有18人住院、12人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。清六食堂三家分店均仍暫停營運中，尚未提出復業申請。新北衛生局說明，昨日傍晚醫院初步檢驗出11件沙門氏桿菌陽性，經醫院進一步分析為沙門氏桿菌D群，依據現有資訊已符合食品安全衛生管理法第15條第1項第4款及第49條情節，衛生局已移送檢調偵辦。另食品檢體、環境檢體及其餘人體檢體尚在檢驗中，待檢驗報告出爐將一併移請檢調偵辦。根據食藥署官網顯示，沙門氏桿菌發生原因，主要中毒原因食品為受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品；或是豆餡、豆製品等蛋白質含量較高的植物性食品。食藥署官網指出，可由環境媒介或由人、貓、狗、蟑螂、老鼠等接觸食品而產生二次污染；在2018年歐盟引起沙門氏桿菌感染主要原因為食用「雞蛋與蛋製品」，其次為烘焙製品及複合調理食品。食藥署提到，潛伏期為6至72小時，平均為18至36小時；人體誤食沙門氏桿菌後，在4至48小時（平均約24小時）內就會發病，發病時間愈短，症狀愈嚴重。主要症狀為下痢、腹痛、寒顫、發燒、噁心、嘔吐，症狀持續2至3天後會痊癒，但有5%的人會成為帶菌者。死亡率為1%以下。至於要如何預防，食藥署說，因為沙門氏桿菌不耐熱，於60℃加熱20分鐘即被殺滅，故食品應充分加熱，並立即食用；加熱後的食品應防止交叉污染，生食及熟食所使用之容器、刀具、砧板應分開，勿混合使用。食藥署表示，注意手部衛生，處理食品之前，手部要清洗並保持潔淨。防止病媒侵入，應撲滅或防止鼠、蠅、蟑螂等病媒侵入調理場所，也不得將狗、貓、鳥等動物帶進調理場所，垃圾應加蓋並定時清除。而被蒼蠅沾染、過期或腐敗等不潔食物，均應丟棄，切勿食用。