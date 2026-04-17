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《21世紀大君夫人》第3集搶先看 IU抱抱邊佑錫

南韓人氣演員IU與邊佑錫主演的Disney+韓劇《21世紀大君夫人》，自4月10日開播後憑藉「財閥女CEO＋王室大君」的高反差設定掀起話題，今（17）日台灣時間晚間10:20將播出第3集，劇情延續上週第2集關鍵轉折，IU飾演的成熙周在多次瘋狂求婚後成功逼婚邊佑錫飾演的理安大君，兩人正式以「契約結婚」展開同居生活，不只成為王室與財閥勢力交錯的焦點人物，更因身分組合過於衝擊，引發媒體瘋狂追逐與民眾關注，甚至出現粉絲不滿向成熙周砸雞蛋的失控場面，而在最新預告中，理安大君將她帶回私邸避風頭，卻意外上演一連串失控同居日常，成熙周當眾抱住大君、小聲抱怨「事情多到爆，難道要我整晚幫她做姿勢矯正嗎？」的橋段也提前曝光！《21世紀大君夫人》上週11日播出第2集，成熙周（IU 飾）不斷求婚理安大君（邊佑錫 飾）最後竟然成真；下集預告中，由於一位是知名美容集團CEO，一位是王室大君，2人搭在一起讓人民意想不到，也成為媒體追逐、大肆報導的對象，導致成熙周被眼紅，慘遭理安大君的粉絲砸雞蛋攻擊。第三集1分半的預告裡，理安大君最終把成熙周接到私邸避難，展開同居生活，但IU卻因為言行舉止不端莊，慘被尚宮抓去調教調整姿勢，沒想到卻反過來被IU教皮拉提斯，讓理安大君好氣又好笑，IU就當著所有人面前演一齣浮誇戲，奔向大君熊抱，投放滿滿愛意的眼神小聲的說，「趕快把尚宮弄走，我的事情堆積如山，難道要我整晚幫她做姿勢矯正嗎？」此外，大妃娘娘（孔升妍 飾）不滿理安大君未照她安排的選妃娶妻，暗中不斷調查成熙周並找麻煩，讓成熙周越挫越勇，誓言一定要嫁進王室裡。《21世紀大君夫人》講述的是一位出身財閥的女CEO成熙周，因為是小三私生女的身分，所以得不到想要的集團繼承人位置；理安大君身為王室陛下弟弟，但因為世子的存在，加上大妃娘娘的控制欲與權力，做什麼事都被處處針對，於是成熙周跟理安大君決定「契約結婚」來改變彼此命運。電視劇每週五、六晚上10:20在獨家同步韓國更新播出。