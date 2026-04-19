我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福原愛（左）和古賀紗理那（右）的合照曝光後，外界她才知她已順利生產。（圖／翻攝自古賀紗理那IG@sarina.koga）

▲吳中純（左）是丁噹粉絲，愛女梅嬿翎（右）昨日現身丁噹高雄演唱會。（圖／翻攝自梅嬿翎IG@yenling_16）

▲李多慧和媽媽私下去吃爭鮮，媽媽因為長得太年輕，竟被當成「助理姐姐」。（圖／翻攝自李多慧Threads@le_dahye）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（19）日的娛樂新聞搶先看，日本前桌球國手福原愛昨晚被日媒證實已經生了，她再婚橫濱男約1年後產下愛的結晶。前主播吳中純癌逝，她生前是丁噹的粉絲，愛女梅嬿翎昨晚也現身丁噹演唱會，惹人鼻酸。韓籍啦啦隊女神李多慧近日被粉絲發現去吃爭鮮，而她的媽媽竟因為太年輕被當成李多慧助理，讓李多慧本人知情後也笑翻。37歲的福原愛和江宏傑在2021年離婚，1子1女留在台灣，去年底她則出面證實自己再婚、懷孕消息，對象就是之前跟她傳出緋聞的橫濱男。昨日日本媒體《FLASH》則證實福原愛已生下第3胎，她產後剪了短髮，首次露面是出現在退役的排球運動員古賀紗理那的社群上，福原愛笑容滿面地跟古賀紗理那合照，產後看起來心情很不錯。丁噹昨日晚間在高雄巨蛋開唱，已故主播吳中純的女兒梅嬿翎（Apple）也坐在台下。丁噹表示梅嬿翎去年曾和媽媽一起去看她在台北小巨蛋的演唱會，想不到她今年於高雄開唱時，吳中純已經病逝。丁噹因此安慰梅嬿翎，其實媽媽一直都在，梅嬿翎也在台下手握麥克風，表示會永遠記得媽媽，鼻酸發言讓現場許多歌迷不捨落淚。韓國啦啦隊女神李多慧展現超強敬業精神，近日被網友直擊私下去自己代言的爭鮮壽司用餐。席間李多慧展現極高親和力，不僅大方與粉絲合照，一旁的「助理」還親手致贈簽名卡。沒想到事後李多慧在社群幽默回覆，透露大家口中的助理其實是她的媽媽，逗趣互動引發熱議。網友紛紛大讚李多慧是「最佳代言人」，更驚呼媽媽保養得宜、相當年輕。