維持良好的睡眠習慣，對於身體健康很有幫助，營養師游承逸表示，有研究指出，影響睡眠品質的，不僅有時間長短，「睡眠時間規律」也很重要，只要睡眠達7到9小時，加上規律作息，死亡率最高可以降低48％！
睡滿7到9小時、規律作息 維持健康
營養師游承逸在臉書粉專「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，睡眠品質不佳，不僅會損害健康，還有可能增加死亡率，因此建議大家每晚都要有7到9小時的高品質睡眠，而且不只睡眠時間長短會影響健康，睡覺和起床時間也很重要。
游承逸指出，規律的作息時間也會影響死亡率，他舉出一篇調查6萬名來自英國的受試者研究，研究中讓受試者佩戴穿戴裝置，得到超過1000萬小時的睡眠數據，並計算「睡眠規律指數」，指數越高，代表每天入睡和醒來時間一致。
作息時間不偏差1小時 失眠靠這招釋放壓力
在追蹤受試者平均6.5年後發現，作息時間最規律的人，可降低全因死亡率20到48%、癌症死亡率16到39%、心血管疾病死亡率22到57%，顯示睡眠時間越規律，死亡風險越低。游承逸建議，除了睡眠時間的長短及品質，也要儘量固定睡覺、起床時間，維持良好的生理時鐘，每天入睡、起床時間最好不要偏差1小時以上。
許多人會以為晚上難以入睡，是因為晚上滑手機，只能依賴藥物才能睡著，但胸腔暨重症科醫師黃軒表示，科學研究發現，只要「抱著對的人睡覺」，就可以讓身體的壓力系統關閉，減少焦慮和壓力反應，可讓大腦放鬆，優化睡眠品質，讓免疫力增強。
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營養師游承逸在臉書粉專「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，睡眠品質不佳，不僅會損害健康，還有可能增加死亡率，因此建議大家每晚都要有7到9小時的高品質睡眠，而且不只睡眠時間長短會影響健康，睡覺和起床時間也很重要。
游承逸指出，規律的作息時間也會影響死亡率，他舉出一篇調查6萬名來自英國的受試者研究，研究中讓受試者佩戴穿戴裝置，得到超過1000萬小時的睡眠數據，並計算「睡眠規律指數」，指數越高，代表每天入睡和醒來時間一致。
在追蹤受試者平均6.5年後發現，作息時間最規律的人，可降低全因死亡率20到48%、癌症死亡率16到39%、心血管疾病死亡率22到57%，顯示睡眠時間越規律，死亡風險越低。游承逸建議，除了睡眠時間的長短及品質，也要儘量固定睡覺、起床時間，維持良好的生理時鐘，每天入睡、起床時間最好不要偏差1小時以上。
許多人會以為晚上難以入睡，是因為晚上滑手機，只能依賴藥物才能睡著，但胸腔暨重症科醫師黃軒表示，科學研究發現，只要「抱著對的人睡覺」，就可以讓身體的壓力系統關閉，減少焦慮和壓力反應，可讓大腦放鬆，優化睡眠品質，讓免疫力增強。