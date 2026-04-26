明星們在舞台上光芒萬丈，但在親手足眼中卻可能是最常打鬧的對象。《NOWNEWS今日新聞》特別整理出3對大咖手足的互動，包括IU曾霸氣回應自己只揍過弟弟、TWICE定延與姊姊孔升妍直到20歲還在打架，以及子瑜自爆小時候常被哥哥揍的經歷。真實的日常不僅讓粉絲笑翻，也讓人看見大明星聚光燈外最平凡的手足情誼。
IU只揍過弟弟！被弟嗆「缺乏人性」
歌手兼演員IU和親弟李鐘勳的互動堪稱經典。IU先前上節目時，提起小時候常被造謠霸凌、欺負人，她幽默回應：「我從來沒打過別人，我唯一打過的人只有我弟弟！」。而弟弟李鐘勳也非省油的燈，不僅常對姊姊訊息已讀不回，更曾毒舌批評IU「缺乏人性」、「姊姊的魅力我真的看不出來」，還因為會想到姊姊可怕的一面，至今都沒看過《苦盡柑來遇見你》，完全不把巨星姊姊當回事的反應，反倒成了兩人的招牌互動。
定延、升妍相愛相殺！到20歲還會打架
演員孔升妍與TWICE定延姊妹檔更是演藝圈著名的「戰鬥型」代表。孔升妍曾自爆小時候常揍定延，20歲時甚至曾在車上與妹妹大打出手，結果被爸爸趕下車，讓她在冬天光著腳走回家的荒唐經歷。即便出道後兩人依舊互不相讓，定延日前到片場應援姊姊，卻故意在咖啡車印滿姊姊的醜照，氣得孔升妍當場揪住定延衣領大喊：「我真的會揍死妳！」雖然嘴上互懟，卻也顯見姊妹倆的深厚感情。
子瑜哥哥大她7歲 爆料小時候被揍過！
而在TWICE中給人溫柔印象的子瑜，也曾在節目中透露驚人往事。她自爆家中有位大7歲的哥哥，當前輩宣美詢問哥哥是否嚴厲時，子瑜竟害羞地說：「我小時候很常被揍！」讓在場人員驚呼「怎麼捨得打這麼漂亮的妹妹」。子瑜隨後笑著緩頰，表示哥哥長大後其實對她非常好，甚至變得「過度保護」。各種童年打鬧回憶，也證明手足之間「相愛相殺」才是最真摯的表現。
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歌手兼演員IU和親弟李鐘勳的互動堪稱經典。IU先前上節目時，提起小時候常被造謠霸凌、欺負人，她幽默回應：「我從來沒打過別人，我唯一打過的人只有我弟弟！」。而弟弟李鐘勳也非省油的燈，不僅常對姊姊訊息已讀不回，更曾毒舌批評IU「缺乏人性」、「姊姊的魅力我真的看不出來」，還因為會想到姊姊可怕的一面，至今都沒看過《苦盡柑來遇見你》，完全不把巨星姊姊當回事的反應，反倒成了兩人的招牌互動。
定延、升妍相愛相殺！到20歲還會打架
演員孔升妍與TWICE定延姊妹檔更是演藝圈著名的「戰鬥型」代表。孔升妍曾自爆小時候常揍定延，20歲時甚至曾在車上與妹妹大打出手，結果被爸爸趕下車，讓她在冬天光著腳走回家的荒唐經歷。即便出道後兩人依舊互不相讓，定延日前到片場應援姊姊，卻故意在咖啡車印滿姊姊的醜照，氣得孔升妍當場揪住定延衣領大喊：「我真的會揍死妳！」雖然嘴上互懟，卻也顯見姊妹倆的深厚感情。
而在TWICE中給人溫柔印象的子瑜，也曾在節目中透露驚人往事。她自爆家中有位大7歲的哥哥，當前輩宣美詢問哥哥是否嚴厲時，子瑜竟害羞地說：「我小時候很常被揍！」讓在場人員驚呼「怎麼捨得打這麼漂亮的妹妹」。子瑜隨後笑著緩頰，表示哥哥長大後其實對她非常好，甚至變得「過度保護」。各種童年打鬧回憶，也證明手足之間「相愛相殺」才是最真摯的表現。