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台美對美國加工用馬鈴薯輸另訂檢疫新規，引發食安疑慮。藍委牛煦庭今（28）日指出，台美對等貿易協定（ART）裡面除了馬鈴薯，還要終止美牛、美豬的逐箱查驗跟冷凍查驗，質疑馬鈴薯之亂只是食安的破口。行政院長卓榮泰則解釋，是要跟國際採取一樣的作業標準；農業部長陳駿季更一度直言「委員，我們說的你不相信，卻相信網路的謠言」。行政院長卓榮泰今率領部會閣員續到立法院接受總質詢。藍委牛煦庭質詢時指出，台美對等貿易協定（ART）裡面除了馬鈴薯，還要終止美牛、美豬的逐箱查驗跟冷凍查驗，是否有此事？農業部長陳駿季則解釋，逐箱查驗在非常特殊情況，有違禁才會逐箱查驗，過去對於所有國家都是抽批的方式，依照他的風險，風險太高才會達到100%的逐箱查驗。行政院長卓榮泰則解釋，對於非疫區的肉品進來要採取跟國際作法一樣，所以現在要改變的方式是對疫區的認定，美牛是不是來自疫區，這個跟國際作法要一樣，就採取一樣作業標準牛煦庭續問所以就是要開放對不對？陳駿季則表示不能這樣講，美牛過去在相關規訂有規範，但現在美牛變成狂牛症可忽略國家，不用向WHO（世界衛生組織）通報，相對所有檢疫條文、規範，就必須符合國際規範的更改。牛煦庭則直言，當年國民黨開放美牛的時候。民進黨震天價響喊要重新談判，包括正副總統賴清德、蕭美琴在內都講這種話，認為會造成破窗，今天萊牛對齊國際標準，接下來是不是就豬肉？豬肉逐批查驗也要被開放對吧，馬鈴薯之亂只是開始，成為食安的破口。卓榮泰則回應，無論是牛豬原則都一樣，國人安全、食品安全跟國際規範是同時要達成的。還是要檢驗的，沒有說什麼全部都，好像門口一打開，不是的，還是要有檢驗的標準。陳駿季則直言，馬鈴薯沒有破口，他們說的牛煦庭不相信，卻相信網路的謠言，這是謠言，卓榮泰也重申，進口馬鈴薯絕對沒問題，這沒有破口，檢疫程序改變也是有所依據。