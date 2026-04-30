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為避免減重變成未來的「代謝負債」，劉曜增提供減重3大原則：

飲食營養均衡

減脂不等於一味壓低熱量，關鍵在於建立穩定且均衡的日常飲食。可參考「211 餐盤」原則，掌握蔬菜、蛋白質與全穀類比例，讓身體維持正常代謝；若長期熱量攝取不足，反而可能影響代謝穩定。 運動量力而為

避免在能量攝取不足時，突然增加高強度訓練。醫師建議，運動後30分鐘內適量補充碳水化合物與蛋白質，如香蕉搭配豆漿或雞肉三明治，幫助加速運動後的恢復，也可以避免身體進入節能狀態。 尋求專業諮詢

減重不只是體重數字的變化，而是整體代謝與生理狀態的管理。透過醫師與營養師的評估與追蹤，才能及早調整策略，避免代謝受損，建立可持續的健康模式。

時序逐漸接近夏季，不少民眾開始進入「體態焦慮期」，急著想在夏天換上短袖前甩掉體脂肪。不過，醫師提醒，有個案為了穿上小一號婚紗，除了嚴格控制飲食、下班甚至拖著疲憊身體去踩飛輪1小時，卻開始出現症狀。醫師提醒，若是極端飲食搭配高強度運動，導致失衡，可能會誘發「運動中相對能量缺乏」，嚴重甚至有致命風險。別再用「自虐式苦行」換取體重計上的數字！初日診所減重醫師劉曜增提到，曾遇過一名30多歲女性上班族，為了在婚禮穿上小一號的婚紗，每日嚴格計算、壓低飲食熱量，下班後還拖著疲累身體去踩飛輪或慢跑1小時。劉曜增說，雖然個案迅速「消風」，那段期間卻開始出現月經不規則、落髮，且情緒變得不穩定，常覺得冷也容易感冒。醫師表示，甚至在一次訓練時，有胸悶、心悸、眼冒金星的情況，差點在健身房昏厥；直到家人勸說，才決定尋求專業協助。劉曜增表示，這類狀況有時並非只是單純低血糖，而是身體在長期能量入不敷出的情況下，啟動保護機制，也就是「運動中相對能量缺乏（REDs）」。當攝取熱量扣除運動消耗後，剩餘能量不足以支撐心跳、呼吸與荷爾蒙分泌等基礎運作，身體就會判定進入能量匱乏狀態，然後關閉部分非必要的生理功能，可能導致甲狀腺功能下降、壓力荷爾蒙上升、骨質流失，甚至可能出現心血管併發症，如嚴重心跳過緩、姿勢性低血壓與血脂異常，嚴重時可危及生命。劉曜增說，減重不在於追求速度，而在於能否長期維持。當身體獲得穩定能量供應，配合規律生活與飲食調整，才有機會真正穩定體態，同時降低復胖與代謝失衡風險