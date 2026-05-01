地震速報／20:39宜蘭外海6.1地震　最大4級、台北3級：19縣市有感

今（1日）晚間 20 時 39 分，全台多地民眾感受到明顯搖晃。根據中央氣象署最新監測資料，這起地震芮氏規模達 6.1，震央位於宜蘭縣政府東北東方 38.7 公里的台灣東部海域，地震深度為 98.3 公里，屬於中層地震。
此次地震能量釋放全台有感，特別是北部及中部地區震感強烈。氣象署表示，針對此起地震，測報中心科長邱俊達將於晚間 21 時 40 分召開記者會詳盡說明。
各地震度一覽
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：南澳、南山
3級：宜蘭市、蘇澳、內城、冬山、牛鬥、大同
2級：頭城
1級：龜山島
● 新竹縣地區最大震度4級
4級：關西
3級：竹東、五峰、竹北市
● 南投縣地區最大震度4級
4級：合歡山
3級：奧萬大
2級：國姓、日月潭、南投市、竹山、信義鄉、玉山
1級：埔里、魚池
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：鹽寮
3級：和平、太魯閣、西寶、花蓮市、銅門、水璉
2級：秀林、西林、光復、石梯坪、紅葉、富里
1級：玉里
● 新北市地區最大震度3級
3級：五分山、汐止、新店、新北市、三峽
2級：三貂角、雙溪、萬里、烏來、石門、淡水、五股
● 臺北市地區最大震度3級
3級：信義區
2級：木柵、臺北市
1級：陽明山
● 桃園市地區最大震度3級
3級：三光、桃園市、大溪、新屋
2級：中壢
● 新竹市地區最大震度3級
3級：新竹市
● 苗栗縣地區最大震度3級
3級：南庄、後龍
2級：竹南、泰安、苗栗市、三義、鯉魚潭
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山、德基
2級：烏石坑、霧峰、梧棲、大甲
1級：臺中市
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：彰化市、員林
2級：鹿港、二林、大城
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：成功、東河
2級：長濱、海端、利稻、池上、蘭嶼
1級：鹿野、卑南、綠島、臺東市
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：番路
2級：阿里山、民雄、太保市、義竹
1級：大埔
● 基隆市地區最大震度2級
2級：基隆市
1級：彭佳嶼
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、西螺、斗六市、古坑、土庫、四湖、水林、麥寮
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 臺南市地區最大震度2級
2級：白河、佳里
1級：曾文、楠西、善化、新化、永康、臺南市
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、甲仙、旗山、六龜、大寮
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：九如、滿州
⚠️發生強震怎麼辦？地震逃生保命重點必看
✔地震時躲哪裡最安全？逃生正確保命SOP：黃金三角錯了、別衝戶外
✔搭捷運、開車時大地震怎麼辦？消防署「交通保命攻略」：別急煞車
✔地震有多強？氣象署「震度分級」一圖看懂：震度3級已出現恐懼感
✔地震包內容物準備什麼？「6大地震避難包清單、放置地點」一次看
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各地震度一覽
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：南澳、南山
3級：宜蘭市、蘇澳、內城、冬山、牛鬥、大同
2級：頭城
1級：龜山島
● 新竹縣地區最大震度4級
4級：關西
3級：竹東、五峰、竹北市
● 南投縣地區最大震度4級
4級：合歡山
3級：奧萬大
2級：國姓、日月潭、南投市、竹山、信義鄉、玉山
1級：埔里、魚池
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：鹽寮
3級：和平、太魯閣、西寶、花蓮市、銅門、水璉
2級：秀林、西林、光復、石梯坪、紅葉、富里
1級：玉里
● 新北市地區最大震度3級
3級：五分山、汐止、新店、新北市、三峽
2級：三貂角、雙溪、萬里、烏來、石門、淡水、五股
● 臺北市地區最大震度3級
3級：信義區
2級：木柵、臺北市
1級：陽明山
● 桃園市地區最大震度3級
3級：三光、桃園市、大溪、新屋
2級：中壢
● 新竹市地區最大震度3級
3級：新竹市
● 苗栗縣地區最大震度3級
3級：南庄、後龍
2級：竹南、泰安、苗栗市、三義、鯉魚潭
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山、德基
2級：烏石坑、霧峰、梧棲、大甲
1級：臺中市
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：彰化市、員林
2級：鹿港、二林、大城
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：成功、東河
2級：長濱、海端、利稻、池上、蘭嶼
1級：鹿野、卑南、綠島、臺東市
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：番路
2級：阿里山、民雄、太保市、義竹
1級：大埔
● 基隆市地區最大震度2級
2級：基隆市
1級：彭佳嶼
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、西螺、斗六市、古坑、土庫、四湖、水林、麥寮
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 臺南市地區最大震度2級
2級：白河、佳里
1級：曾文、楠西、善化、新化、永康、臺南市
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、甲仙、旗山、六龜、大寮
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：九如、滿州
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