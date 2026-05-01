地震速報／20:39宜蘭外海6.1地震　最大4級、台北3級：19縣市有感

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今（1日）晚間 20 時 39 分，全台多地民眾感受到明顯搖晃。根據中央氣象署最新監測資料，這起地震芮氏規模達 6.1，震央位於宜蘭縣政府東北東方 38.7 公里的台灣東部海域，地震深度為 98.3 公里，屬於中層地震。此次地震能量釋放全台有感，特別是北部及中部地區震感強烈。氣象署表示，針對此起地震，測報中心科長邱俊達將於晚間 21 時 40 分召開記者會詳盡說明。● 宜蘭縣地區最大震度4級4級：南澳、南山3級：宜蘭市、蘇澳、內城、冬山、牛鬥、大同2級：頭城1級：龜山島● 新竹縣地區最大震度4級4級：關西3級：竹東、五峰、竹北市● 南投縣地區最大震度4級4級：合歡山3級：奧萬大2級：國姓、日月潭、南投市、竹山、信義鄉、玉山1級：埔里、魚池● 花蓮縣地區最大震度4級4級：鹽寮3級：和平、太魯閣、西寶、花蓮市、銅門、水璉2級：秀林、西林、光復、石梯坪、紅葉、富里1級：玉里● 新北市地區最大震度3級3級：五分山、汐止、新店、新北市、三峽2級：三貂角、雙溪、萬里、烏來、石門、淡水、五股● 臺北市地區最大震度3級3級：信義區2級：木柵、臺北市1級：陽明山● 桃園市地區最大震度3級3級：三光、桃園市、大溪、新屋2級：中壢● 新竹市地區最大震度3級3級：新竹市● 苗栗縣地區最大震度3級3級：南庄、後龍2級：竹南、泰安、苗栗市、三義、鯉魚潭● 臺中市地區最大震度3級3級：梨山、德基2級：烏石坑、霧峰、梧棲、大甲1級：臺中市● 彰化縣地區最大震度3級3級：彰化市、員林2級：鹿港、二林、大城● 臺東縣地區最大震度3級3級：成功、東河2級：長濱、海端、利稻、池上、蘭嶼1級：鹿野、卑南、綠島、臺東市● 嘉義縣地區最大震度3級3級：番路2級：阿里山、民雄、太保市、義竹1級：大埔● 基隆市地區最大震度2級2級：基隆市1級：彭佳嶼● 雲林縣地區最大震度2級2級：草嶺、西螺、斗六市、古坑、土庫、四湖、水林、麥寮● 嘉義市地區最大震度2級2級：嘉義市● 臺南市地區最大震度2級2級：白河、佳里1級：曾文、楠西、善化、新化、永康、臺南市● 高雄市地區最大震度1級1級：桃源、甲仙、旗山、六龜、大寮● 屏東縣地區最大震度1級1級：九如、滿州⚠️發生強震怎麼辦？地震逃生保命重點必看