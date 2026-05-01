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▲1日晚間8時39分發生規模6.1有感地震，震央位於台灣東部海域，最大震度4級。（圖／中央氣象署提供 cwa.gov.tw）

餘震規模 ： 未來 3 天內 仍須注意規模 5.0 到 5.5 的餘震。

： 未來 3 天內 仍須注意規模 5.0 到 5.5 的餘震。 餘震特性： 由於這群地震的震源深度普遍較深，雖然餘震規模不小，但傳到地表後的體感震度應會比主震稍微小一點。

今（1）日晚間 20 時 39 分，全台發生芮氏規模 6.1 強烈地震。由於雙北地區震感極為驚人，地震中心主任吳健富第一時間接受專訪，「揪出」本次地震的真正禍首：主因是 菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下方 所致。氣象署同步發出警訊，未來三天內務必嚴防規模 5.5 的強感餘震。吳健富主任指出，宜蘭外海的地震活動大致可分為兩種類型。過去如 3 月 15 日規模 5.4 的淺層地震，多屬「弧後擴張」導致；而今晚這起地震則屬於較深的「隱沒帶地震」。由於震央位置幾乎就在都會區正下方，能量傳遞極其直接，全台約有 70% 的地震都發生在東部與東北部這一帶。許多民眾疑惑，為何深度近百公里仍「搖很大」？吳健富解釋，這是因為「盆地效應」導致震波在鬆軟的地層被放大，加上都會區「高樓效應」與長週期震波產生共振，使得中高樓層住戶感受更為強烈且晃動時間更久。針對後續發展，吳健富主任特別發出警訊，民眾不可掉以輕心：氣象署提醒，該區域曾有規模 7.0 的紀錄，地震活動頻繁，請民眾持續留意防震安全。