我是廣告 請繼續往下閱讀

什麼是軟腳蝦？技師曝「底層軟弱層」4 大特徵

一樓挑高高度很高 底層用途為大型商場 底層為大型開放空間，幾乎沒有牆 某一樓層的牆面比其他樓層明顯少很多

▲2016年美濃地震導致台南維冠金龍大樓倒塌，死傷慘重。該建築因底層牆面減少、形成「軟弱層」，是典型的「軟腳蝦」致命案例，在強震襲擊下瞬間崩塌。（圖／NOWNEWS資料照）

買房避雷針：新房子別買「10~16 層」這類型

RC 牆（鋼筋混凝土）： 若出現 斜向、X 形、水平裂縫 或沿鋼筋處裂縫應立即警覺。

磚牆： 斜向 X 形裂縫風險較高；其餘橫向或對角裂縫多屬裝潢層受損，可自行修復。

樑柱系統（最關鍵）： 若柱頂、柱底出現 斜向紋裂或交叉裂痕，或是樑出現明顯的 交叉裂縫，代表結構主體已受損，必須立即請結構技師到場鑑定。

▲地震自我檢測，RC牆部分。（圖／NOWNEWS社群中心製表）

▲地震自我檢測，磚牆部分。（圖／NOWNEWS社群中心製表）

▲地震自我檢測，樑柱部分。（圖／NOWNEWS社群中心製表）

今（1）日晚間 20:39 發生芮氏規模 6.1 強震，宜蘭、雙北震度達 3 級且擺盪感劇烈，不少住戶直呼「搖到心跳漏一拍」。強震後民眾最關心住家安全，結構技師直言，過去倒塌的大樓多具備「」特徵，即俗稱的「」。除了掌握 4 大特徵自檢，買房時更有一個建案「盲區」建議避開，並透過 3 張圖表快速判斷地震後牆面裂縫的危險程度。「軟弱層」是指在地震力作用下，會產生特別大變形的樓層。若軟弱層發生在建築底部，地震時極可能有無預警瞬間崩塌的風險。技師指出，這些大樓常見特徵如下：新北市土木建築學會理事長余烈先前受訪時曾指出，；至於，因其沒有「結構外審」，較不建議原因在於現行法規規定，建築物高度超過 15 層或總高度逾 50 公尺須進行 「結構外審」。部分建商為閃避該審查以縮短開發時程，會刻意將高度壓在 49.9 公尺（約 14、15 層）以內，這類建案少了第三方的結構專家把關，在地震頻繁的台灣，安全性相對存在盲區。地震後檢查房屋應「由外而內」。先檢查整棟大樓是否傾斜，再觀察室內裂縫。技師提醒，裂縫寬度若超過 0.2 公分（約自動鉛筆芯寬度），需特別留意。