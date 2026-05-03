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▲林依晨（上）新電影《三心兩意》在中國上映前夕突宣布撤檔。（圖／翻攝自百度百科）

▲ibon官方因小編失言一事，發文道歉。（圖／翻攝自Threads）

▲小龍女瑄瑄被網友大讚外型清純，神似陸劇女神田曦薇。（圖／瑄瑄IG@aries___18）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（3）日的娛樂新聞搶先看，林依晨主演的新電影《三心兩意》原定要在5月1日於中國上映，但片商卻臨時在前一晚決定撤檔，理由和排片率只剩2%有關。ibon小編近日海巡Threads時，失言酸到韓團CORTIS，遭粉絲炎上，如今發文道歉了。中職味全龍啦啦隊女神瑄瑄近日被粉絲發現撞臉陸劇《逐玉》的女主角田曦薇，大讚她是「甜妹天花板」。林依晨和張藝凡主演的中國電影《三心兩意》原定要在中國五一連假檔期上映，想不到卻於4月30日緊急宣布撤檔，引發熱議。主要原因是該片主打女性互助的軟題材，比不過同期上檔的大片《穿著prada的惡魔2》、《寒戰1994》的熱度，院線排片率僅2%，片商「光線影業」才決定即時止損，換其他檔期上映，但目前新上映日尚未公布。連鎖超商系統ibon官方帳號近日在Threads失言發生爭議，一名網友發文詢問「最討厭的K-pop團」時，官方竟留言附和：「大家異口同聲說一樣的團，按愛心按不完了」。由於該篇貼文下方出現不少抨擊CORTIS的留言，因此ibon小編此舉被認為是在跟著霸凌該團體。對此，ibon官方帳號昨晚發文致歉，強調已將該名社群人員調職並懲處。陸劇《逐玉》開播後，女星田曦薇因甜美外型與直率個性爆紅。近日有網友在Threads分享中職場邊畫面，一名啦啦隊女孩因神似田曦薇引發關注，影片吸引逾16萬人觀看，讓粉絲興奮直呼「台灣有自己的田曦薇」。而該女孩為味全龍啦啦隊「小龍女」成員瑄瑄，現年23歲，亦是電豹女與桃氣女孩練習生，憑藉清新外型與舞蹈實力逐漸累積人氣，私下也常分享穿搭日常，圈粉無數。