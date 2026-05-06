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▲被林依晨提分手的前男友鄭家堯，在2019年因性侵案已入獄服刑。（圖／林依晨臉書）

▲鄭嘉睿昨晚現身台北大巨蛋看球。（圖／記者張一笙攝）

▲何美說媽媽車禍後她雖內心悲痛，但還是在鏡頭前裝出快樂模樣。（圖／果子狸IG＠crazymommemo666）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（6）日的娛樂新聞搶先看，林依晨近日受訪談到曾遭前男友要求退出演藝圈的往事，該前任被挖出正是富少鄭家堯，分手林依晨後因性侵案入獄服刑。韓籍啦啦隊女神鄭嘉睿昨晚現身大巨蛋看球，直言自己來台意願強烈。女星何美透露母親曾遭遇被卡車撞到送加護病房的恐怖車禍，她淚崩回憶自己當時還在一邊主持、裝快樂，其實很心痛。林依晨近日受訪時透露，自己在拍《我可能不會愛你》期間，和當時的男友提出了分手，因為那是一段不健康的關係，男友貶低她的工作，甚至想要她離開演藝圈不再拍戲，林依晨最後才果斷選擇分開。這段訪談掀起外界熱議，大家更以時間軸推斷，林依晨口中的這位前任正是富少鄭家堯；他在分手林依晨後，就因性侵未成年少女遭判刑入獄。韓籍啦啦隊女神鄭嘉睿（정가예）日前歷經霸凌風波後，昨日首度公開露面，與知名網紅、OM娛樂負責人、伊斯特排球啦啦隊TOKKI CUTIE經紀人Judy一同現身台北大巨蛋觀看球賽。鄭嘉睿告訴《NOWNEWS今日新聞》記者，這趟來大巨蛋看球深有感觸：「讓我重新燃起想要應援的想法！」並承諾自己會早日康復，儘早來台與粉絲相見。何美日前在Podcast節目談及母親車禍往事，忍不住落淚。她回憶當時自己正在主持活動，突然收到父親的訊息，才得知母親被貨車撞飛，送進加護病房（ICU），但她當下只能強忍情緒完成工作。事後視訊時，何美才看到母親腫脹的臉，心疼不已。她說車禍也讓母親留下後遺症，至今行動不便，何美因此感悟極深，認為人生應該要勇敢表達愛，不要留下遺憾。