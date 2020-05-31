哪種台灣美食是華人界翹楚？饕客揭1全民小吃：有2種型態

▲滷肉飯。（示意圖／取自pixabay）

台灣的美食和小吃在華人界中真的算是出了名的美味，但是在各式各樣的台灣美食中，哪樣最能代表台灣，同時在其他華人眼中又最具特色呢？因此就有網友在網路上表示疑惑，「哪種台灣美食是華人界翹楚？」對此，就有饕客揭露了 1 全民小吃，甚至直言「還有 2 種型態」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「台灣什麼美食是其它華人社區沒有的？」的文章表示，「很多台灣常見美食，豆漿、油條、飲茶、肉包、牛羊麵食等等，在其它華人社區也是很常見的食物，如果要跟其它地區來的華人介紹台灣美食，要怎麼介紹帶出最有特色？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有饕客網友揭露 1 全民小吃，留言區蓋起高樓。網友們認為「滷肉飯」才是台灣當之無愧的美食，「滷肉飯呢？」、「怎麼可以忘記我大台灣的滷肉飯」、「滷肉飯超讚」，事實上，滷肉飯在臺灣被視為極具台灣特色的民眾小吃，在全臺各地都有店家販售，南北有不同的意義。在北臺灣，滷肉飯為一種淋上含有煮熟碎豬肉或炒香肉燥（豬絞肉）及醬油滷汁的白飯菜餚，有時醬汁裡亦會有香菇丁等的成份在內，而「滷肉飯」在臺灣南部是指有著滷汁塊狀肉的切丁滷肉飯，有些店家搭配筍乾醃蘿蔔乾，與大塊炕肉飯亦不盡相同。（編輯：王柏文）