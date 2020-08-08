獨／波蘭廚師遭資遣掀歧視風波　勞工局回應了

江小姐在與The China Post訪問中表示，先生是波蘭籍，來台雖然已經四年了中文能力還是不穩，因此都由她協助先生洽談工作。近日，先生收到台中某家知名餐廳的邀約，先生請辭了原本待遇尚好的工作，決定到此家餐廳當廚師。
由於江小姐懷有身孕，表示餐廳在洽談工作內內容時表示，店內有六位廚師，可以準時下班，而廚師的英文能力也相當好，所以不必擔憂語言不通的問題。
沒想到六月初到職後，發現整個廚房實際上只有一位廚師可以英文溝通，除此之外，廚房內也只有三位廚師造成人手不足要加班。雖然先生有盡可能配合，但還是有明確向主廚表達他是有家庭的人，且女兒只有兩歲，太太也接近預產期，希望公司可以補足人手，讓他可以準時下班陪家人。
結果6月30日主廚卻告知江小姐，由於先生是外籍人士，只能用英文溝通，又堅持要準時下班，故不適任，予以資遣。
憤恨不平的她認為這件事嚴重違反就業平等法也帶有歧視意謂，於是向台中市政府勞工局提出勞資爭議調解與申訴，沒想到勞工局要求他們自備翻譯，導致將臨盆的她需要上前線替先生發言。
第二次調解會前，江小姐被告知勞工局有安排翻譯，於是先生在7月15日自行出席。然而，江小姐指出調解會上的翻譯員「英文完全不行」，甚至調解員與資方英文還更好，先生表達他的訴求三次，翻譯員皆未翻譯，還表示這不重要跳過。
爾後，江小姐還收到勞工局在會後寫的紙條，上頭寫著：「太太已屆預產期，建議您先撤案」。
對此，台中勞工局局勞資關係科施科長告訴The China Post，勞工局本來就沒有配置翻譯人員，是因為知道本案先生為波蘭人特別請一位專門為外籍移工翻譯的英語翻譯人員。
施科長也表示由於調解案很多，擔憂排在七月底的第二案接近江小姐預產期，考量到生完小孩後可能需要至少兩個月的時間，好心提醒可以到時候再來申請。
科長也表示調解會上若沒有共識，無法成立，可以尋求其他法律途徑，向其他行政機關申訴檢舉，而歧視案件也會由一組專家學者進行審議。
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