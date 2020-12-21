重口味蔬果非常噁？網曝「地獄混搭」超好吃 老饕秒崩潰
重口味蔬果非常噁？網曝「地獄混搭」超好吃 老饕秒崩潰
編輯中心/綜合報導
2020-12-21 16:37:16
香菜和芹菜，這兩種食物往往讓大部分的人卻步，有些人寧願放棄眼前的美食，也不願意吃下加了香菜或芹菜的食物。對此，就有網友好奇，除了這兩種香料外，榴槤也讓人受不了，還有哪些「重口味」的食物讓人無法接受？貼文引起討論。
原PO在《PTT》表示，人的味覺好奇妙，都好極端，像她覺得香菜和芹菜超香，但是榴槤的味道就超臭超噁，所以也很好奇，大家對於這三種「重口味」的食物是討厭還是喜歡？許多網友看到也紛紛回應，「喜歡榴槤沾香菜來吃」、「香菜、芹菜爆好吃」、「都喜歡，但沒冷凍過的榴槤不行」、「榴槤沾香菜真的超棒的」，這也讓其他人聽了相當崩潰，「香菜、榴槤嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「以前吃到榴槤糖誤以為是牛奶糖，結果馬上吐出來」、「都好噁，我不行」、「榴槤超臭我無法」、「這三種都不行，太噁心了」、「香菜噁，芹菜、榴槤香」、「誰吃香菜配榴槤啊，超噁」。另外，還有網友提出「杏仁茶」，也是讓她火速衝離現場的食物；青椒、韭菜和蔥都有股讓人很難接受的味道，但其實香菜營養價值高，富含維生素B、C、胡蘿蔔素等營養；芹菜屬於高鉀、高纖維食材，具有降血壓、助排便的功效。（編輯：許智超）