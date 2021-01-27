清蒸魚煮對超美味！大廚偷教「5撇步」：魚肉鮮嫩無腥味
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 17:05:52｜2021-01-27 17:13:38
魚的料理方式非常多元，其中不少人喜愛以清蒸的方式烹飪，不僅能讓魚肉口感保持清香，營養價值也十分高。對此，專攻美食領域的搜狐號《大慶談美食》專欄，就建議料理清蒸魚時，有「2樣調味品」別隨便亂加，此外也不私藏分享「5步驟」，讓魚肉變得鮮嫩且無腥味。
根據搜狐號《大慶談美食》專欄提及，魚肉的料理做法和吃法十分多元，其中還可以用來做成清蒸魚，其口味不僅清香美味，且營養價值之高。但就建議料理清蒸魚時，一定要記住「食鹽」和「料酒」是不能夠隨便放的，此外他也分享料理時的「5大撇步」，不僅能讓魚肉變得鮮嫩，還會變得十分美味。一、首先，必須先將魚肉清洗乾淨，切記一定要將魚肉內的的黑膜和血水都清理乾淨。
二、再來，準備一點蔥、薑絲，放至一個乾淨的碗內，加入一點冷開水，浸泡五分鐘。
三、等待時間，可以將魚擺放在另一個盤子上，把一些蔥、薑均勻地塗抹在魚身上，再將剛剛浸泡好的蔥薑放於魚肚子裡面，等待醃製大約半小時，可以起到一定的去腥增香效果。
四、時間差不多後，就可以開始將魚肉放入鍋內蒸熱！一開始必須先將鍋中的水燒開，等待水熱後，再把蒸魚放在鍋中，記得在魚肉身上也可以放一點蔥、薑片，大約蒸了八分鐘左右，就可以直接關火了。五、關火後，可以準備點熱油，加入一點蔥、薑末，倒入一點生抽醬油和清水，攪拌均勻後，將其直接淋於清蒸魚上即可。（編輯：陳雅雲）