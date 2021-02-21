煮白飯別只加清水！「2靈魂」提升口感：粒粒分明又香軟

白飯是許多家庭中每天必吃的主食，不過，煮米看似簡單，其實暗藏不少巧思，若想煮得色香味俱全，就得把握一些技巧和撇步。近日專攻美食領域的搜狐號《華夏美食記》專欄就分享，讓白飯煮得更好吃的方法，就是在放進電鍋炊煮前多加「這2味」，不僅能提升口感，使米飯粒粒分明，還能讓白飯更香更軟Q。

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多數人在家都會煮白米飯，只是好不好吃又是另一回事了，有些人煮得又濕又黏，有些人則是缺乏水份又乾硬，到底有什麼方法可以讓白飯煮成較好吃呢？《華夏美食記》就分享了妙方，那就是在炊煮之前加入兩滴「白醋」和「油」，前者用以軟化米粒，使得米粒加香軟；後者則可在米粒上面形成一種油膜，讓米飯蒸出來之後，粒粒分明又Q彈！

▲白飯是國人飯桌上最常見的主食之一。（示意圖／翻攝自Pixabay）

《華夏美食記》也提醒，大家在清洗米粒時，只需洗2次即可，否則將會導致米粒營養流失。另外，還有一點十分重要，洗完米後，別急著按下開關開始煮，試著把整鍋米靜置於電鍋中，讓它浸泡大約半小時，如此便能讓米粒變得更加飽滿有嚼勁。

至於米與水的比例為何？《華夏美食記》指出，水跟米的比例必須差不多，一般都是「1比1.2」，若大家實在不知道比例怎麼抓的話，可以直接將自己的食指放在米裡，將鍋中的水加到「食指的第二個關節」就可以了。（編輯：許苡晴）