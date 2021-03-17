168斷食不是隨便吃！醫「14字」揭關鍵：不能吃太多澱粉

近年「168斷食法」掀起熱潮，透過調整進食時間，達到控制飲食的效果，不過，168斷食在執行上並不容易，一旦吃錯東西，恐怕就會前功盡棄。對此，精神科醫師沈政男就在臉書表示，自己早就進行「168斷食法」10幾年了，他並提醒大家「在那8小時內，不是隨便吃，而是不能吃太多澱粉類」，同時更直言「我已經十幾年沒吃過一整碗飯了」，14字點出成敗關鍵。

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沈政男提到，自己聽到有人在進行「168斷食」，目的是讓身材變好，他好奇地查了一下，原來這是近來最為風行，而且是有堅強醫學實證的雕塑身材法！他解釋道，什麼是斷食？就是暫時不吃。什麼是168？不是一路發，而是一天當中，集中在8小時內進食，其餘16小時都不進食。「比如你可以早上不吃，直到中午12點才吃一餐，到了晚上8點以前再吃第二餐，然後接下來就不吃了，直到第二天中午12點再吃一餐，周而復始。」

▲精神科醫師沈政男在臉書談及ˊ「168斷食法」，並提醒大家「在那8小時內，不是隨便吃，而是不能吃太多澱粉類。」（圖／取自pixabay）

沈政男表示，當然一開始，你可能沒辦法餓這麼久，那麼可以從禁食14小時開始，再進到168，甚至變成只有6小時內進食。另外一種方法是一周7天內，2天吃很少，少到一1只吃1碗泡麵，或者半個雞腿便當，其餘5天正常吃，也是可以。

「我查了以後發現，歹勢，我老早這麼做，十幾年了！我有沒有老早就跟你說，有大智慧的人都不吃早餐？我有沒有說我都不吃宵夜？這其實就是168斷食。」他也提醒大家，「在那8小時內，不是隨便吃，而是不能吃太多澱粉類。」

沈政男接著直說「我已經十幾年沒吃過一整碗飯了。」他透露，自己都是慢跑到夜間11點以後，洗個澡，在12點以前睡覺，完全不會影響睡眠。重點來了，「我這麼做，不是因為看了醫學研究以後採取的生活方式，而是不吃早餐比較省時間，而在夜間運動，結束後可以順便洗澡，比較省事。

吃與運動，對我早已不是問題，我早就是自己身體的主人，一聲令下就可吃也可不吃，可運動也可不運動。不吃早餐是大智慧；有慢跑習慣都是不容小覷的人。」文末，他也不忘強調「有慢性病的人，要執行168飲食法請先諮詢你的醫生。」（編輯：許苡晴）