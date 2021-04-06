別只會清炒空心菜！大廚曝「超神1招」：健康美味又水嫩

無論是市場還是超市裡，台灣青菜的種類都相當豐富多樣，其中「空心菜」就是常見的青菜之一，也是許多人心中的「清炒青菜霸主」，不過，也有大廚分享1招，讓空心菜也能有不同種料理方式，學會以後，讓空心菜吃起來健康美味又水嫩。
根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，空心菜含有豐富的維生素a、b、c等多種維生素，常吃可以預防口臭，而且具有美白和滋潤皮膚的作用，另外，空心菜是一種鹼性蔬菜，可以中和腸胃的酸鹼平衡，含有豐富的纖維素可以促進腸道蠕動，能夠有效防止便秘。
不過，無論是家常做法或是到餐廳吃到的空心菜，幾乎都是「清炒」的，對此，《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了其他種料理方式，只要汆燙熟了以後，搭配調味料，拌一拌就可以吃了，「脆嫩爽口，上桌一碗都不夠吃，連湯汁都要被拿來拌飯吃」。
第三，汆熟的空心菜放在過濾盆裡，濾乾水分；第四，將大蒜頭拍扁去殼，接著剁成蒜末，再將紅辣椒切成辣椒丁，辣椒放一點點就好， 起個裝飾作用；第五，在炒鍋裡倒入少許油，油熱之後把切好的蒜末和辣椒丁倒入鍋中炒，大火炒了一小會兒之後轉小火，用高溫把大蒜的香味逼出來。接著鍋裡加入蠔油、生抽、老抽等調味料攪勻就可以關火了。
第六，將調好的醬汁倒在盛好空心菜的盤子裡，攪拌均勻，就可以享用了。如此一來，嫩到會爆汁的涼拌空心菜就完成了，「這樣涼拌的空心菜，絲毫沒有油煙味，反而是一種原汁原味的健康美味」。（編輯：郭佩蓉）