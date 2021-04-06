別只會清炒空心菜！大廚曝「超神1招」：健康美味又水嫩

無論是市場還是超市裡，台灣青菜的種類都相當豐富多樣，其中「空心菜」就是常見的青菜之一，也是許多人心中的「清炒青菜霸主」，不過，也有大廚分享1招，讓空心菜也能有不同種料理方式，學會以後，讓空心菜吃起來健康美味又水嫩。





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根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，空心菜含有豐富的維生素a、b、c等多種維生素，常吃可以預防口臭，而且具有美白和滋潤皮膚的作用，另外，空心菜是一種鹼性蔬菜，可以中和腸胃的酸鹼平衡，含有豐富的纖維素可以促進腸道蠕動，能夠有效防止便秘。





不過，無論是家常做法或是到餐廳吃到的空心菜，幾乎都是「清炒」的，對此，《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了其他種料理方式，只要汆燙熟了以後，搭配調味料，拌一拌就可以吃了，「脆嫩爽口，上桌一碗都不夠吃，連湯汁都要被拿來拌飯吃」。





▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享空心菜的別種料理方式。（圖／翻攝自小乾倩倩的遊戲的美食》）