煎魚如何不沾鍋又酥脆？過來人分享神技術：媽媽級的好吃
香噴噴的煎魚，在台灣人的餐桌上是很常見的菜餚。然而不少人料理起來卻得別苦惱，不管使用多少油來防止魚皮沾黏鍋子，最終都會剝落的一蹋糊塗。而近日就有網友在網路上分享「用不沾鍋好像比較不會失敗」，沒想到卻讓過來人分享了「煎魚」的神技術，直言「真的是媽媽級的好吃」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-18 11:00:49
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk上PO出一篇「發現煎魚用不沾鍋好像比較不會失敗」的文章表示，「自從開始煮飯後鍋具越買越多，對我來說炒菜、滷肉那些不是太困難，但煎魚就目前來說還在挑戰中...」，原PO更接著說「最近有好一點用了不沾鍋至少不會黏鍋，只是下鍋的時間點還是很難抓，起鍋後才發現魚頭或是連接身體那部分沒熟，好奇各位都怎麼煎魚？有什麼技巧嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言分享各種方法表示「抹上蛋液，煎起來很香也成功」、「鍋不夠熱才會沾」、「蓋蓋子，小火慢煎，等半面熟再翻就好 不要一直弄他就很好煎了」、「抹鹽就好了」、「撒麵粉薄薄一層」、「下油以後加鹽下去鍋中在放魚下去」、「鍋燒紅了下油潤鍋，再把油倒掉倒入冷油，魚要室溫擦乾下去煎」。
甚至更有大量過來人詳細分享了神技術「不要太早翻魚和油溫要熱」，「我都用不沾鍋煎魚，還是新手時會看中間紅心變化，等油溫上來 下鍋後盡量不要翻動牠，等表皮看起來恰恰再翻，還有我下鍋會先把魚劃三刀」、「煎魚就油溫要夠，用廚房紙巾把魚吸乾一點，下魚後蓋上鍋蓋煎個五分鐘，再翻面，另一面不用煎太久，用筷子可以刺穿就OK，傳統的鐵鍋最好用，油溫要夠，魚表面沾一點鹽巴，中到小火煎，恰恰再翻面，屢試不爽」、「油要夠多中火加熱到有油紋，直接把魚放在鍋子正中央後不要移動它，偶爾輕晃鍋子，魚身不黏鍋才可以翻面移動」。（編輯：王柏文）