滷肉只會加雞蛋？內行「多丟1物」更入味：白飯保證吃3碗
滷肉是下飯的最佳良伴，深受許多大人及小孩喜愛，而許多人也都會在家自製，但一般只會丟入雞蛋、蘿蔔一起滷製。而近日就有網友分享自己在家滷肉都會多加「1物」，不僅超吸湯而且非常下飯，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-07-28 12:21:48
一名網友在「廚藝公社」貼文指出「我們家滷肉都不會只加雞蛋，還有這種麵輪必加！整個把精華湯汁都鎖在麵輪裡面，咬下去超入味，整鍋都非常下飯，炒個青菜，我老公就能吃三碗飯了，有沒有人也喜歡這種麵輪滷肉的？」
貼文一出，網友紛紛回應「麵輪超爆好吃....入味到不行」、「麵輪我真的太喜歡」、「加麵輪我保證都能吃三碗飯，搭配三層肉太爽了」、「秒殺白飯的聖物」、「我家反而會拋棄雞蛋，丟面輪，超入味的啦」、「入味到不行！超好吃」、「喜歡麵輪大於三層肉耶XD真的很下飯」、「滷好的麵輪壓下去還有湯汁淋在飯上，超棒」。
另外，也有不少婆媽分享食譜「泡軟後，以煮三杯的做法也好吃喔！」、「我都拿面輪來做蘿蔔湯，也好喝」、「如果要單滷麵輪也可以，可以放蘿蔔進去，很入味」、「我都不知道這個叫麵輪，我們家都說圈圈那個哈哈，麵輪炒芹菜也很下飯！」、「這個炒菜配香菇也很讚喔」。（編輯：張嘉哲）