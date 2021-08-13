農藥殘留最多的蔬果？第一名「不意外」是它　清洗方式曝

日前《NOWnews今日新聞》曾報導「哪些蔬果『農藥殘留』最少？專家曝排名 再揭正確清洗法」一文，不過，你知道哪些蔬果「農藥殘留」最多嗎？對此，美女營養師高敏敏就公布了「12項蔬果」，而第一名不意外的是「草莓」，她也揭開正確清洗方式，提供給民眾參考。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

高敏敏接著公布「12種農藥殘留最多、必清洗蔬果排行」，第一「草莓」、第二「菠菜」、第三「羽衣甘藍」，接著第四到第十二分別為桃駁李、蘋果、葡萄、櫻桃、桃、梨、甜椒／辣椒、芹菜和番茄。





▲營養師高敏敏分享「最多農藥殘留」必清洗蔬果排行。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲營養師高敏敏分享「最多農藥殘留」必清洗蔬果排行。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

正確清洗蔬果4步驟

先用肥皂將雙手洗乾淨（20秒）

準備一個盆，上面用流動自來水清洗，大約兩次

切掉葉子或莖上受損、腐爛部份

洗乾淨後，用紙巾或乾淨的毛巾擦多餘水分就可以烹調囉

另外，高敏敏提醒，在清洗草莓時更要慎重，因為草莓外皮充滿細孔，導致農藥更容易附著。而像是甘藍、青花菜這類多層次的蔬菜，更要將褶皺打開清洗，「提醒大家，要煮時再做清洗的動作，清洗完畢之後再切蔬果，才能避免營養素在洗的時候從切口流失喔，千萬不要洗乾淨再儲存，這樣會使細菌容易滋生生長，提升腐敗的機率」。





最後，她也分享一個口訣「要煮再洗、先洗後切」給民眾參考，「這樣洗蔬果的方式都知道了嗎？還是要天天吃足夠的蔬果，幫助體內順暢環保」。（編輯：郭佩蓉）





【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】



