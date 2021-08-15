「哪道菜」放隔夜更好吃？老饕秒答認證：讓你深愛上白飯

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▲網友分享自己的滷肉誠品，表示這鍋可以連吃兩天。（圖/家常菜）

可以配好幾碗白飯，也可以吃好幾天」、「這一道真的會讓人深深愛上白飯」、「這一鍋我大概可以吃兩週」、「我也是滷一鍋可以吃四天」、「我家都是滷一鍋可以吃三四天，真的好下飯」、「不用別的菜色，這一鍋越滷越香」。