「哪道菜」放隔夜更好吃？老饕秒答認證：讓你深愛上白飯
經常我們在家自己下廚的時候，通常都會煮當天就能吃完的份量，畢竟許多菜色都是隔夜之後，味道就會開始走鐘，但近日，就有網友討論自己下雨天都會做一道菜，而這道菜一吃就是能吃好幾天，貼文引發廣大迴響，不少老饕直呼「我都能吃一星期，而且隔夜的更好吃」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 10:50:42
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「下雨天的時候滷一鍋三層肉就能吃到明天囉！」只見貼出的照片，一整鍋滷肉油亮油亮的，有三層肉、滷蛋跟麵輪，顏色深層感覺入味，讓人看了都忍不住想要來一碗熱騰騰的白飯配著吃。
貼文一出，網友紛紛回應「我唯一認證隔夜也好吃的菜，配白飯真的超爽」、「可以配好幾碗白飯，也可以吃好幾天」、「這一道真的會讓人深深愛上白飯」、「這一鍋我大概可以吃兩週」、「我也是滷一鍋可以吃四天」、「我家都是滷一鍋可以吃三四天，真的好下飯」、「不用別的菜色，這一鍋越滷越香」。
而原PO也分享自己的獨門作法，表示材料僅需準備「猪五花肉、蒜末、麥芽糖、酒、醬油；先將猪五花+蒜末爆香後加入醬油跟麥芽糖還有米酒，拌炒後再加些水蓋過材料，滾後試鹹度跟甜度，不夠鹹再加點鹽巴就好，不然加醬油感覺會顏色太黑，大約30分後打開鍋蓋開大火收汁，完全可以不放滷包！」（編輯：張嘉哲）