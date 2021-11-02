高麗菜怎炒才專業？媽「1招」拼贏熱炒店 眾驚：太聰明
高麗菜料理方式多樣，口感鮮脆清甜，除了能拌蒜、清炒外，還可拿來煮湯或加入火鍋中，成為家中料理常見的蔬菜之一。而就有網友分享自己獨特的炒高麗菜方法，表示這樣吃起來別有一番風味，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 10:21:09
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「鮭魚煎完之後，會逼出一堆健康的魚油，這些油不要倒掉，拿來炒高麗菜超級營養的！」只見貼出的照片，高麗菜油亮油亮，原來不是用一般食用油下去拌炒，而是利用煎鮭魚逼出的魚油，非常實在。
貼文一出，網友紛紛回應「肉的油我可以接受，但魚油不會有腥味嗎....」、「我平常都倒掉欸....沒想到可以這樣用喔」、「煎魚的油，我真的無法直接煮下一道菜，我連鍋子都分成煎魚跟炒菜的」、「好聰明啊....以前都倒掉欸，感覺浪費了！」、「真的好吃到跟熱炒店有得拼！魚油跟食用油還是有差別的」；而也有內行人解答「只有新鮮的鮭魚可以這樣，其他不新鮮或者其他魚類的油，就會有魚腥味，要嘗試的人可要注意」。
另外，也有不少人推薦鮭魚油其他用處「我是不只拿來炒菜，也可以做炒飯喔」、「我都魚，香腸煎好油留起來炒菜真的很香又好吃」、「我是拿來做炒飯，真的好用」、「煎蛋+1有一股淡淡的魚香」、「炒菜我覺得還好，炒飯就真的有夠搭了」。（編輯：張嘉哲）