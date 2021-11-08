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冷凍櫃買哪種？過來人推「這2點」最重要：保證不會後悔

▲冷凍櫃怎麼選才對？網友曝兩點最重要。（圖／取自Shutterstock）
▲冷凍櫃怎麼選才對？網友曝兩點最重要。（圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-11-08 11:09:55

家電一用就是好幾年，因此在購買時需要多方考量，以免購入後不符合需求，卻又捨不得丟掉，成為家中的擺飾。近日，就有主婦求助網友，如果想要購入冷凍櫃的話，應該要怎麼挑選？

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▲冷凍櫃該怎麼挑？過來人曝「除霜」功能很重要。（圖／取自Shutterstock）
▲冷凍櫃該怎麼挑？過來人曝「除霜」功能很重要。（圖／取自Shutterstock）
根據原PO於《家常菜》發文詢問，「弱弱問強大的媽媽們，如果想要購入冷凍櫃，有哪些建議？」貼文一出，許多過來人熱心解答，而其中大家一致認同的兩要點，就是一定要選擇「除霜功能」、「直立式」。

網友們分享自己的使用心得，「買直立的比較好，東西不會一直壓下去找不到」、「直立式的好用，但記得要自動除霜的，我就是功課沒做好，霜太厚時要拔電除霜，很麻煩」、「直立式，還要自動除霜功能的」、「我買沒除霜功能，2-3星期就要除霜一次，全部搬出來，有累」、「直立式冷凍櫃，東西好找，一目了然」、「直立式冷凍櫃是唯一選擇」、「買直立式的不會後悔」。

更有內行人直接點出挑選重點：

第一要件：自動除霜，其餘好談。

第二要件：擺放地面面積小的，容易買到忘記東西的，選擇直立式冷凍櫃。

第三要件：人口多，希望東西送來可以整箱放進去的，唯一選擇就是掀蓋式冷凍櫃。（編輯：鍾怡婷）

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