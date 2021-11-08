冷凍櫃買哪種？過來人推「這2點」最重要：保證不會後悔
家電一用就是好幾年，因此在購買時需要多方考量，以免購入後不符合需求，卻又捨不得丟掉，成為家中的擺飾。近日，就有主婦求助網友，如果想要購入冷凍櫃的話，應該要怎麼挑選？
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 11:09:55
根據原PO於《家常菜》發文詢問，「弱弱問強大的媽媽們，如果想要購入冷凍櫃，有哪些建議？」貼文一出，許多過來人熱心解答，而其中大家一致認同的兩要點，就是一定要選擇「除霜功能」、「直立式」。
網友們分享自己的使用心得，「買直立的比較好，東西不會一直壓下去找不到」、「直立式的好用，但記得要自動除霜的，我就是功課沒做好，霜太厚時要拔電除霜，很麻煩」、「直立式，還要自動除霜功能的」、「我買沒除霜功能，2-3星期就要除霜一次，全部搬出來，有累」、「直立式冷凍櫃，東西好找，一目了然」、「直立式冷凍櫃是唯一選擇」、「買直立式的不會後悔」。
更有內行人直接點出挑選重點：
第一要件：自動除霜，其餘好談。
第二要件：擺放地面面積小的，容易買到忘記東西的，選擇直立式冷凍櫃。
第三要件：人口多，希望東西送來可以整箱放進去的，唯一選擇就是掀蓋式冷凍櫃。（編輯：鍾怡婷）