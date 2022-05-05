母親節把火鍋帶回家吃！肉多多推「買1送1」　涮乃葉砍5折

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肉多多火鍋歡慶台北重慶南、桃園春日、內壢忠孝、台中廣三、草屯太平與屏東公園6家新直營門店開幕，串連北中南共計47家門店，即日起至5/15釋出「4人同行1人免費」的大優惠，無論是到店內用或外帶均適用。即日起～5/15，至全台47家肉多多火鍋外帶，還可享8款鮮肉與4品海鮮的買1送1超值優惠。
即日起至5/15，到全台肉多多火鍋門店內用或外帶，點用300元以上套餐三份（不含湯底或一成清潔費），即免費招待「活力梅花豬／無骨鮮雞腿（擇一）」套餐乙份（價值299元）；活動期間晚上10點後二人同行來店消費300元以上套餐，每位加贈暢飲卻無負擔的「海尼根0.0零酒精」1罐。
饌和牛：四人同行消費指定套餐，贈日本A5和牛一份
即日起至5/15，四人同行享用888元套餐，贈送日本A5和牛一份。
狂一鍋－台式鍋物：4人同行贈客家鹹湯圓鍋 宵夜場享三重優惠
即日起至5/15，四人同行，贈送「台菜王子」黃景龍主廚聯名的客家鹹湯圓鍋（不含肉盤）；另外活動期間平日中午與晚上10點之後來店用餐，再享「梅花豬＋軟嫩雞腿＋海尼根0.0零酒精」的三重優惠。
追樂－秘製泰式鍋物：套餐優惠價 外帶「肉品海鮮買1送1」
5/31前，泰浪漫雙人套餐999元。5/5～6/6來店外帶，個人套餐鍋299元／雙人套餐599元／4人套餐999元，以及8款鮮肉與4品海鮮的買1送1超值優惠。
辛韓道－韓式鍋物：達成社群指定任務或外帶滿額贈「炸雞塊」
即日起至5/15，到店用餐並於FB／IG公開分享跟媽媽的合照，標記品牌粉絲專頁，贈母親節好禮「原味炸雞塊」一份。樂多多APP會員獨享外帶消費滿500元送炸雞二塊、滿1000元送炸雞五塊、滿1500元送炸雞八塊。
日日鍋－日式鍋物：達成社群指定任務贈「壽司海鮮滑」
即日起至5/15，到店用餐並於FB／IG公開分享跟媽媽的合照，標記品牌粉絲專頁，贈母親節好禮「壽司海鮮滑」一份。外帶雙人海陸套餐，會員價599元（原價899元）。
涮乃葉：自取鍋物外帶下殺5折 餐盒系列外帶下殺6折
人氣火鍋涮乃葉也推出外帶優惠應戰，主打自取鍋物外帶下殺5折優惠，附新鮮蔬菜盤的牛豬海雙人鍋或四人鍋，原價價格直接砍半；國產豬肉咖哩飯或安格斯牛肉壽喜燒丼飯等餐盒系列，外帶下殺6折優惠。
漢來海港回歸「餐券放大術」享最低4.4折優惠；乾杯集團母親節限定豪華饗宴，提供外送服務與外帶優惠88折起。王品集團5大鍋物品牌外帶88折。百貨、飯店美食推宅配到家「免運費」優惠，可掌握6飯店外帶懶人包，外帶祭出免下車得來速取餐，麥當勞也啟動「安心外送」無接觸服務，讓民眾更放心。
在家自煮可選台北晶華酒店「抗疫戰備存糧箱」囤貨最低5.6折，台北凱達首推「防疫五星美食箱」7折優惠。新光三越、遠東SOGO、Global Mall環球百貨都有線上訂購美食外送好康優惠。