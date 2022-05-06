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一週只要上4天班！英國60間公司下月實行　盼提升幸福感

▲英國60家公司下個月將試行「4天工作制」。（示意圖／取自unsplash）
▲英國60家公司下個月將試行「4天工作制」。（示意圖／取自unsplash）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-06 22:25:48

先前「週休三日」這樣的工作模式掀起了外界討論，近來英國有將近60家公司將從下個月開始測試「4天工作制」計畫，希望員工能透過減少上班時間，更容易在工作及生活中取得平衡（work-life balance），以提升「幸福感」。

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綜合媒體報導，牛津、劍橋和波士頓等大學與非營利組織「4 Day Week Global」共同發起計畫，共有9600多名員工事前接受調查訪問，約有4成的人看好，4天工作制有機會在近年普及化。另外則有逾半數受訪者認為，如果有公司提供4天工作制，那他們會考慮跳槽。

該計畫宗旨在於在不扣減員工薪水下，縮短工作時間（至每星期最多35小時），為員工創造「更理想的工作生活平衡模式」，同時希望提升生產力；不過報告同時也指出，「4天工作制」將為企業造成更大的壓力及成本。

英國60家公司預計在今年6月至12月試行「4天工作制」計畫，包括英國皇家生物學院、啤酒廠、醫療設備公司或是炸魚薯條餐飲業者都參與其中。

「4 Day Week Global」執行長奧康納（Joe O'Connor）認為疫情使得各大企業採取「在家上班」制度，員工不再侷限於傳統的朝九晚五，而是更加彈性的工作時間，越來越多經營者思維也在轉變，關注產出的質量而非勞動時間。

事實上，英國並不是第一個實施「4天工作制」的國家，冰島曾於2015年至2019年期間進行了2次實驗，公司每週工作時間為35至36小時。結果發現，生產力沒有改變，甚至有部分有所提高。

此外，紐西蘭、德國及西班牙等國家近年也紛紛嘗試推行。松下、日立、瑞穗銀行及Uniqlo等企業，也開始允許員工縮短工作時間，1項對4000家公司的調查發現，去年，東南亞國家中約有8.5%的企業，提供4天工作制或類似的工作模式。

全球愈來愈多企業實行4天工作周，美國媒體The Financial Diet執行長Chelsea Fagan指，公司的員工在人工維持不變下，每周工作減至32小時，但此舉反而提升了員工的幸福感、工作效率及公司收益。

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