煎蛋只放蔥太外行！他「一招」滑嫩十足：小孩爽配3碗飯
蛋的料理方式相當多元，其中煎蛋因烹飪方法簡易，且富含蛋香和滑嫩的口感，成為不少大小朋友們喜愛的美食。對此，就有內行分享煎蛋獨門配料，大讚直言「看著一顆顆在蛋液裡就覺得好療癒！」而引來其他老饕認可留言。
原PO於臉書社團《廚藝公社》上分享，表示「喜歡吃秋葵的各位改天可以試看看秋葵煎蛋，看著一顆顆在蛋液裡就覺得好療癒！」緊接著曬出多張照片，從畫面中可見，盤子上的煎蛋放滿了相當密集秋葵，而原PO也分享食材，包括雞蛋三顆、秋葵五條和醬油、鹽巴、白胡椒少許，「作法就跟平常煎蛋一樣啦」。
照片曝光後，瞬間引起老饕們激讚，「澀味跟噁心的滑感不見。蛋汁包覆，更添軟嫩，老人可多吃」、「秋葵我也會這樣煎蛋，小孩比較買單，直接吃三碗飯」、「感謝分享…又學到一招了」、「讚讚讚，秋葵我也都是煎蛋來吃，以為只有我這樣吃...」、「不敢吃秋葵的我改天來試試看好了」、「這樣真的很好吃，我不敢吃秋葵，可是很愛這個煎蛋」。
其中也有內行提出不同做法，「好吃，我會加一些絞肉進去，多個肉味也不錯」、「我家會煮小黃瓜煎蛋」、「秋葵煮蛋花湯也蠻好喝的」、「各位如果喜歡吃茴香菜的可以試看看茴香蛋唷」。（編輯：陳雅雲）