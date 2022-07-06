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煎魚做錯「2步驟」完了！成果照網笑翻　內行教正確方法

▲一名網友分享，他近日第一次在家中嘗試煎魚，怎料因為技巧不純熟，導致最後成品有如災難一般。（示意圖／取自pixabay）
▲一名網友分享，他近日第一次在家中嘗試煎魚，怎料因為技巧不純熟，導致最後成品有如災難一般。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 19:43:27

在家中烹煮三餐，是許多人再平凡不過的日常，但若未注意食材狀況和料理細節，可能就會釀成難以挽回的悲劇，一名網友就分享，他近日第一次在家中嘗試煎魚，怎料因為技巧不純熟，導致最後成品有如災難一般，整條魚面目全非，畫面逗得網友哄堂大笑，也釣出內行出面提點。

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該網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，簡單寫下「第一次煎魚」，並附上魚在下鍋前後對照圖，只見尚未煎過的魚色澤鮮艷，樣貌看起來新鮮可口，不過經由原PO處理後，整條魚的本體卻散落各處，只能用輪廓勉強辨別部位，賣相十分糟糕。

▲（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
▲魚在下鍋前後對照圖明顯可見，不僅外型差異大，整體賣相也大大扣分。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
成品對照曝光後，網友紛紛逗趣留言「這條魚是欠你多少」、「你這真的是高手啊」、「這是什麼車禍現場」、「我第一次煎這種魚也是這樣的成品」、「哈哈哈！快被你炒成魚鬆了」、「感覺到當時現場有多慌張，魚也是很無奈」、「你要確定是同一隻魚耶」。

此外，也有內行網友點出原PO可能犯的錯誤「油還沒熱，翻面太快了，直接變脫皮秀」、「魚很忌諱一直翻」、「這一看就知道油溫不夠就下鍋，然後太早翻面，黏鍋了」、「煎魚有一個重點就是火開中小火，整個鍋都必須沾好油，開始煎的時候別太早翻，要等正在受煎面煎到金黃表面再翻，一般來說大概5~7分鐘，這樣才不會整個魚肉皮分離」。（編輯：張志浩）

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