普橘人物／冠軍主廚也當過豬頭　老外主廚：想用中文罵你

▲Zac在英國工作時，與副主廚搞笑入鏡。（圖／Zac提供）

卻也因此激發Zac好勝心，釐清問題來自英文不夠好，即使花再多時間看點單也無法理解內容，「甚至從漏掉第一張開始，後面就會全部都亂掉」；他領悟出要精準掌握喊菜時刻，靠聽力決勝負，「只聽短的單字，聽到就趕快下、趕快做」，只花兩個月就把速度做起來，和其他夥伴合作無間，搞定出餐不再紊亂的問題，Zac直言「這段令他人生最挫折的時刻，也是我對廚房理解最多的開始，甚至是進步最快的地方」。