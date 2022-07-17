普橘人物／冠軍主廚也當過豬頭　老外主廚：想用中文罵你

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閒不下來的Zac，在外國求學期間即使英文還不夠好，便土法煉鋼地逐店遞送履歷，「無人應門時還將紙本從門縫塞進店內」，直至一間西班牙酒館聘任他為廚助。
當時主廚非常嚴格，每個晚上或週末開餐期時都會被罵一輪，印象最深刻的是，剛站上爐台需同時煎煮與油炸的Zac，眼前貼了將近20張點菜，卻掌握不了出餐速度「就是失控」被罵，並退到一旁洗碗。主廚在對他飆完一堆髒話後，還脫口而出，「要不是我不會說中文，不然我就用中文罵你！」讓Zac永生難忘。
雖然被罵得狗血淋頭，兩個月來過得戰戰兢兢，Zac卻相當珍惜自己第一次在廚房被認真對待。他笑說，「我們平時可是好朋友，他也是對我啟發最多的主廚」，每天打完仗後主廚會拎著啤酒犒賞同事們一起聊聊天。
卻也因此激發Zac好勝心，釐清問題來自英文不夠好，即使花再多時間看點單也無法理解內容，「甚至從漏掉第一張開始，後面就會全部都亂掉」；他領悟出要精準掌握喊菜時刻，靠聽力決勝負，「只聽短的單字，聽到就趕快下、趕快做」，只花兩個月就把速度做起來，和其他夥伴合作無間，搞定出餐不再紊亂的問題，Zac直言「這段令他人生最挫折的時刻，也是我對廚房理解最多的開始，甚至是進步最快的地方」。
個性與思考都相當正面的Zac，不會有太多負面的想法，遇到不順與壓力，只想著「趕快把現況改善」，更不用說想要擺爛，「我就不想被罵啊」，出餐邏輯不夠好、速度不夠快，那就是馬上訓練起來；Zac甚至檢討自己花上兩個月才解決難題「已經算是蠻久的了」。
Zac自認在國外歷練受到外國主廚喜愛而重用，絕大原因是「他事情做得又快又好」，坦言自己個性很急「把事情都秒殺掉」。在澳洲後期甚至受重用，擔任了半年的甜點師傅，（雖然他傻眼自嘲，是要把一個看不懂英文食譜的亞洲人逼到什麼程度），卻開發出令他和主廚都驕傲的酪梨馬卡龍，然而卻在隔天準備開賣時，因氧化而全部黑掉，既有趣又震撼。
兩年後Zac即將離開酒館時，主廚還召集所有同事歡送他，甚至合資送了一把萬元廚刀，上面刻有Zac的名字和該餐廳整個廚房團隊，相當具有傳承意味。爾後也成為Zac雙手上的刺青圖案，廚刀與廚師帽，象徵未來的人生無論左右，都將成為美食操盤手。