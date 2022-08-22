不用隔夜飯！神人抖炒飯「3關鍵」粒粒分明：還香氣加倍
炒飯看似是一道簡單的料理，要炒得入味又不膩口卻不容易，就有一名網友在網路上發問，炒飯是否一定要用隔夜飯？對此釣出一名神人分享，炒飯有3個重要的關鍵，在於油多、爆香以及選鍋，只要能掌握到技巧，即使是用熱飯一樣能炒出香氣十足的炒飯。
有人在PTT貼文問「外面賣炒飯的也沒用隔夜飯啊？怎麼炒的」引來一名專業網友回文，「事實上就是一堆不會煮飯的」，他表示大家都有用隔夜飯炒才會好吃的迷思，不過其實熱飯下去炒也非常美味，且速度還更快，只要火侯夠就可以快速上桌。
原PO透露，「會說熱飯不好炒的，你可能連炒飯的基底『煮白飯』都煮不好，煮出來的飯濕黏才會不好炒」，並分享幾個炒飯成功的技巧，首先絕對不能太少油，「除非你會用高湯+大火，蒸發水分同時濕潤米粒， 去替代油下去做米粒的濕潤處理，類似菜飯的作法」。
接著，原PO指出，爆香的過程非常重要，無論是蔥、蒜、雞蛋、醬油， 甚至胡椒的大火爆香，都能讓飯的香氣更足夠，「同樣是因為油加上香料後變成香料油的過程， 能讓食材更美味」，懶惰的人可使用油蔥酥的豬油或鵝油香蔥、市面上賣的現成蒜香油，最後鍋子也是重要的一環，最好是能開大火不怕壞的鐵鍋，將炒飯用大火翻炒，建議起鍋前在鍋邊淋上一小時花雕酒或紹興酒，能讓炒飯增添另一種風味。（編輯：賴禹妡）