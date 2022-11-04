特企／風靡英美！OMNI新海鮮登「綠」台灣

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OMNI可謂在亞洲植物肉的先驅，早在2019年OMNI已與星級飯店、米其林餐廳、連鎖餐廳、各大平民美食連鎖店合作推出多國菜植物肉料理，大獲台灣民眾的好評。這次全新推出六款100%植物製造的「OMNI新海鮮」產品，分別是OMNI新鮪魚、OMNI新蟹餅、OMNI新魚柳、OMNI新炸魚柳、OMNI新魚堡及OMNI新炸魚條，產品主要由非基改大豆植物蛋白製成，產品特色主打純植物製造，不含五辛，更可免除海洋重金屬及海鮮汙染物超標殘留的疑慮，讓蔬食者或海鮮愛好者從此可享受媲美真海鮮的美味，既能滿足味蕾又無負擔。OMNI新海鮮的產品為低飽和脂肪、零膽固醇，更不含反式脂肪，可作為餐點健康嚴選食材。OMNI新海鮮產品系列主打便利烹調，OMNI新鮪魚為常溫罐頭一開罐即食，或加入簡單調味便可以做到三明治、飯糰及沙拉；OMNI新炸魚柳、新蟹餅、新炸魚條及新魚堡不需退冰，打開包裝即可烹調，只需 4-5 分鐘便可享用，符合現代人生活步調快速的需求，不須耗費太多時間及程序便能重現經典海鮮滋味。OMNI新海鮮的菜餚應用亦相當多元，可適合於煎、煮、烤、油炸，或是家庭料理愛用的氣炸鍋皆可變化出各種美味佳餚。
OMNI新海鮮「植」感美食再出新 持續推動綠色生活理念
OMNI和Green Monday的聯合創辦人兼行政總裁楊大偉先生(David Yeung)表示：「要抗衡氣候變化，必須好好保育海洋，而過度捕撈和海底拖網捕魚是破壞海洋生態系統的主因，這正是OMNI新豬肉在2018年成功推出後，我們開始專注研發海鮮的之原因。經過食物科研團隊用心研發，今天在台灣推出OMNI新海鮮產品，對於素食者而言，這突破不僅喚醒味蕾，更喚醒了我們對保育海洋和地球的意識。」
陽明春天米其林綠星主廚聯手 推出七道「OMNI 新海鮮」料理
蟬聯兩屆米其林綠星殊榮，陽明春天致力於推廣蔬食與永續飲食的理念，透過飲食來實踐世界美好及尊重生命的態度。陽明春天總廚薛永鴻特別選用OMNI新海鮮產品，親自創作了七道料理，包括：義式油醋新魚排沙拉、芥末籽醬新鮪魚藜麥沙拉、黑松露醬新炸魚條薯條、新炸魚柳潛艇堡、新海鮮綜合炸物拼盤、新炸魚柳紅醬貝殼麵、新炸魚條讀蔬盒，即日起便可在陽明春天．讀蔬會品嚐。另外，陽明春天則於心五藝文創園區（陽明店）推出蔚藍之海，餐點採用OMNI新鮪魚，作為菁典套餐的冷盤。
全台多家餐廳熱烈響應 推出OMNI新海鮮料理
比薩市佔第一的連鎖品牌必勝客, 將於11月中旬推出植物系酥嫩纖魚柳，搭配墨西哥香辣佐醬，酥嫩纖魚柳使用OMNI新炸魚條，香脆可口，是派對人氣副食之選。
金色三麥選用多款OMNI新海鮮食材，將於12月初推出酒醋翻紅煎蟹餅、酥麻川辣新魚柳、煨力十足醋燒魚和光合世紀蔬魚堡等多道精美OMNI新海鮮料理。
由即日起，台北人氣創新亞洲蔬食Chao炒炒蔬食熱炒推出以OMNI新魚柳烹調的砂鍋麻辣魚片、悠樂香茅魚柳和蟹黃蝦滑；台北人氣蔬食日式餐廳好想吃冰推出以OMNI新魚堡烹調的新魚排野菜飯、新魚排野菜歐姆、新魚排野菜起司、新魚排咖哩飯、新魚排咖哩歐姆和新魚排咖哩起司；港式料理餐廳共楽Gung Lok推出分別以OMNI新魚柳及新炸魚柳創作粟米魚塊飯和 新炸魚薯條。
消費者若想自己回家烹調出更多樣化的OMNI新海鮮料理，即日起可到微風復興、微風南山、唯素主義、心鮮好素集、陽明春天‧讀蔬會、陽明春天‧東門店、陽明春天‧網路商店、Chao炒炒蔬食熱炒、BaganHood 蔬食餐酒館等各大零售門市通路，將OMNI新海鮮零售包買回家！