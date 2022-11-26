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不斷更新／九合一大選最新戰況　蔣萬安破21萬票暫時領先

▲11月26日，台灣2022九合一大選正式開始，投票時間為當天上午8點到下午4點。（示意圖／台中市政府提供，2021.12.18）
▲11月26日，台灣2022九合一大選正式開始，投票時間為當天上午8點到下午4點。（示意圖／台中市政府提供，2021.12.18）

編輯中心/綜合報導

【更新：11/26 16:00∣17:00 新增：蔣萬安破21萬票暫時領先】

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2022年九合一大選於今天下午16:00截止，目前全台各地區都陸續開票，而選情激烈的台北市長選戰，由蔣萬安突破21萬票暫時領先，陳時中16.5萬位居第二，黃珊珊14.6萬位居第三，不難看出選情膠著。

【更新：11/26 16:00∣】

11月26日，台灣2022年九合一大選拉開序幕，全台包括直轄市六都市首長選舉：台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市、台南市；以及其他縣市首長選舉：基隆市、新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、屏東縣、金門縣、連江縣；還有直轄市、其他各縣市議員選舉，以及鄉鎮市民代表、村里長等。

※六都最新票數一次看：https://www.nownews.com/2022election/

【直播／九合一大選開票　各縣市情況NOWnews帶你掌握】

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊今電視辯論交鋒。（圖／主辦單位提供）
▲台北市長選戰激烈，候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊等戰情膠著。（圖／主辦單位提供）
26日上午，正式進入投票環節，另外，這次選舉也包含「18歲公民權」修憲案複決公投。投票時間為26日上午8:00，到當天下午16:00截止，民眾在選舉當日前往投票所，需要攜帶國民身分證、投票通知單、印章，提醒民眾，防疫期間全程須佩戴口罩，不可攜帶手機或攝影器材進入投票所，禁止撕毀選票、將選票攜帶出投票所。

而投票時間已截止，各地投開票所已陸續進入開票程序，預計晚間才會有初步結果。

一、直轄市六都市長：

台北市市長候選人

新北市市長候選人

桃園市市長候選人

台中市長候選人

●高雄市長候選人

●台南市長候選人

二、其他縣市首長候選人：

基隆市長候選人

新竹市長候選人

新竹縣長候選人

苗栗縣長候選人

彰化縣長候選人

南投縣長候選人

雲林縣長候選人

嘉義縣長候選人

宜蘭縣長候選人

台東縣長候選人

花蓮縣長候選人

屏東縣長候選人

澎湖縣長候選人

金門縣長候選人

連江縣長候選人

三、六都市議員候選人

●台北市

第1選舉區：北投區、士林區

第2選舉區：內湖區、南港區

第3選舉區：松山區、信義區

第4選舉區：中山區、大同區

第5選舉區：中正區、萬華區

第6選舉區：大安區、文山區

第7選舉區：平地原住民

第8選舉區：山地原住民

●新北市

第1選舉區：石門區、三芝區、淡水區、八里區

第2選舉區：林口區、五股區、泰山區

第3選舉區：新莊區

第4選舉區：蘆洲區、三重區

第5選舉區：板橋區

第6選舉區：中和區

第7選舉區：永和區

第8選舉區：樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區

第9選舉區：新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區

第10選舉區：平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區

第11選舉區：金山區、萬里區、汐止區

第12選舉區：平地原住民

第13選舉區：山地原住民

●桃園市

第1選舉區：桃園區

第2選舉區：龜山區

第3選舉區：八德區

第4選舉區：蘆竹區

第5選舉區：大園區

第6選舉區：大溪區、復興區

第7選舉區：中壢區

第8選舉區：平鎮區

第9選舉區：楊梅區

第10選舉區：龍潭區

第11選舉區：新屋區

第12選舉區：觀音區

第13選舉區：平地原住民

第14選舉區：山地原住民

●台中市

第1選舉區：大甲區、大安區、外埔區

第2選舉區：清水區、梧棲區、沙鹿區

第3選舉區：龍井區、大肚區、烏日區

第4選舉區：后里區、豐原區

第5選舉區：神岡區、大雅區、潭子區

第6選舉區：西屯區

第7選舉區：南屯區

第8選舉區：北屯區

第9選舉區：北區

第10選舉區：中區、西區

第11選舉區：東區、南區

第12選舉區：太平區

第13選舉區：大里區、霧峰區

第14選舉區：東勢區、石岡區、新社區、和平區

第15選舉區：平地原住民

第16選舉區：山地原住民

第17選舉區：山地原住民

●高雄市

第1選舉區：桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區

第2選舉區：茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區

第3選舉區：永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區

第4選舉區：楠梓區、左營區

第5選舉區：大社區、仁武區、鳥松區、大樹區

第6選舉區：鼓山區、鹽埕區、旗津區

第7選舉區：三民區

第8選舉區：前金區、新興區、苓雅區

第9選舉區：鳳山區

第10選舉區：前鎮區、小港區

第11選舉區：大寮區、林園區

第12選舉區~第15選舉區

●台南市

第1選舉區：後壁區、白河區、東山區、鹽水區、新營區、柳營區

第2選舉區：北門區、學甲區、將軍區、七股區、佳里區、西港區

第3選舉區：下營區、六甲區、麻豆區、官田區、大內區

第4選舉區：楠西區、南化區、玉井區、左鎮區

第5選舉區：善化區、安定區、新市區、山上區、新化區

第6選舉區：安南區

第7選舉區：永康區

第8選舉區：北區、中西區

第9選舉區：安平區、南區

第10選舉區：東區

第11選舉區：仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區

第12選舉區：平地原住民

第13選舉區：山地原住民

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