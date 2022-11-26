不斷更新／九合一大選最新戰況　蔣萬安破21萬票暫時領先

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【更新：11/26 16:00∣】
11月26日，台灣2022年九合一大選拉開序幕，全台包括直轄市六都市首長選舉：台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市、台南市；以及其他縣市首長選舉：基隆市、新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、屏東縣、金門縣、連江縣；還有直轄市、其他各縣市議員選舉，以及鄉鎮市民代表、村里長等。
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【直播／九合一大選開票 各縣市情況NOWnews帶你掌握】
26日上午，正式進入投票環節，另外，這次選舉也包含「18歲公民權」修憲案複決公投。投票時間為26日上午8:00，到當天下午16:00截止，民眾在選舉當日前往投票所，需要攜帶國民身分證、投票通知單、印章，提醒民眾，防疫期間全程須佩戴口罩，不可攜帶手機或攝影器材進入投票所，禁止撕毀選票、將選票攜帶出投票所。
而投票時間已截止，各地投開票所已陸續進入開票程序，預計晚間才會有初步結果。
一、直轄市六都市長：
●台北市市長候選人
●新北市市長候選人
●桃園市市長候選人
●台中市長候選人
●高雄市長候選人
●台南市長候選人
二、其他縣市首長候選人：
●基隆市長候選人
●新竹市長候選人
●新竹縣長候選人
●苗栗縣長候選人
●彰化縣長候選人
●南投縣長候選人
●雲林縣長候選人
●嘉義縣長候選人
●宜蘭縣長候選人
●台東縣長候選人
●花蓮縣長候選人
●屏東縣長候選人
●澎湖縣長候選人
●金門縣長候選人
●連江縣長候選人
三、六都市議員候選人
●台北市
第1選舉區：北投區、士林區
第2選舉區：內湖區、南港區
第3選舉區：松山區、信義區
第4選舉區：中山區、大同區
第5選舉區：中正區、萬華區
第6選舉區：大安區、文山區
第7選舉區：平地原住民
第8選舉區：山地原住民
●新北市
第1選舉區：石門區、三芝區、淡水區、八里區
第2選舉區：林口區、五股區、泰山區
第3選舉區：新莊區
第4選舉區：蘆洲區、三重區
第5選舉區：板橋區
第6選舉區：中和區
第7選舉區：永和區
第8選舉區：樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區
第9選舉區：新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區
第10選舉區：平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區
第11選舉區：金山區、萬里區、汐止區
第12選舉區：平地原住民
第13選舉區：山地原住民
●桃園市
第1選舉區：桃園區
第2選舉區：龜山區
第3選舉區：八德區
第4選舉區：蘆竹區
第5選舉區：大園區
第6選舉區：大溪區、復興區
第7選舉區：中壢區
第8選舉區：平鎮區
第9選舉區：楊梅區
第10選舉區：龍潭區
第11選舉區：新屋區
第12選舉區：觀音區
第13選舉區：平地原住民
第14選舉區：山地原住民
●台中市
第1選舉區：大甲區、大安區、外埔區
第2選舉區：清水區、梧棲區、沙鹿區
第3選舉區：龍井區、大肚區、烏日區
第4選舉區：后里區、豐原區
第5選舉區：神岡區、大雅區、潭子區
第6選舉區：西屯區
第7選舉區：南屯區
第8選舉區：北屯區
第9選舉區：北區
第10選舉區：中區、西區
第11選舉區：東區、南區
第12選舉區：太平區
第13選舉區：大里區、霧峰區
第14選舉區：東勢區、石岡區、新社區、和平區
第15選舉區：平地原住民
第16選舉區：山地原住民
第17選舉區：山地原住民
●高雄市
第1選舉區：桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區
第2選舉區：茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區
第3選舉區：永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區
第4選舉區：楠梓區、左營區
第5選舉區：大社區、仁武區、鳥松區、大樹區
第6選舉區：鼓山區、鹽埕區、旗津區
第7選舉區：三民區
第8選舉區：前金區、新興區、苓雅區
第9選舉區：鳳山區
第10選舉區：前鎮區、小港區
第11選舉區：大寮區、林園區
第12選舉區~第15選舉區
●台南市
第1選舉區：後壁區、白河區、東山區、鹽水區、新營區、柳營區
第2選舉區：北門區、學甲區、將軍區、七股區、佳里區、西港區
第3選舉區：下營區、六甲區、麻豆區、官田區、大內區
第4選舉區：楠西區、南化區、玉井區、左鎮區
第5選舉區：善化區、安定區、新市區、山上區、新化區
第6選舉區：安南區
第7選舉區：永康區
第8選舉區：北區、中西區
第9選舉區：安平區、南區
第10選舉區：東區
第11選舉區：仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區
第12選舉區：平地原住民
第13選舉區：山地原住民