2022十大交通新聞　台鐵公司化、918強震、國門解封

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台鐵公司化議題討論至今20年有餘，而台鐵公司化條例條例終於在今（2022）年5月27日三讀通過，雖然交通部長王國材承諾，在該條例中，許多營運、維修、建設等均由中央負擔，且台鐵握有「金雞母」，許多閒置的資產將會成為台鐵未來的主要收入來源。不過，台鐵產工與台鐵企工兩大工會對於中央急切為台鐵改革的效果也打上問號。
產工指出，急就章的公司化，只是成就了中央的百年政績，需要更實質的安全改革與討論，而不是思考如何處分及鬆綁資產。而企工也在五一勞動節祭出「五一不加班」行動，雖然最後疏運成果王國材自評過關，但也承認現階段鐵路非常難替代，而只有組織改革才能落實安全，交通部預計在年底前通過16項子法，但如今進度緩慢，兩工會與中央的角力仍在持續。
台鐵太魯閣案賠償加碼 外部監督機制還在等
0402太魯閣事故今年屆滿週年，但台鐵改革的速度仍讓家屬難以接受，且針對普悠瑪事故後提出的18項列管事項都還沒解除，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」也痛批，運安會花那麼多力氣在調查報告上，最後淪為紙上文章，要人民無法相信政府機制。「太魯閣的眼淚」也再次呼籲，懇請行政院成立「官方的外部監督組織」，持續監督台鐵的組織改造、同時進行台鐵安全改革的監督，嚷改善建議，化為實際行動。
而台鐵方面則對外表示，目前已經透過訂定安全改革計畫、強化工地管理及行車運轉安全、強化工地現場督導機制、落實工地人員行車安全教育、設立緊急通報機制等方向進行安全改革作為，雖然中央今年也同意，台鐵應再給付予太魯閣事故全體罹難者家屬新台幣150,430,000元，作為對台鐵的懲罰，然而逝去的至親已成為家屬永遠的痛。
918地震斷橋樓倒 花東再祭類火車疏運
台東縣池上鄉9月18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里，最大震度台東縣6強。其中花蓮縣玉里鎮災情慘重，初步統計高寮、玉長、崙天、長富、立山山里一號橋等五座橋梁中斷，其中又以高寮大橋損毀最為嚴重，橋墩幾乎全數倒塌，橋面上的裂縫初步測量寬度達70公分左右。
而台鐵東里站更是受損嚴重，電力維修車出軌以及軌道嚴重變形將近1公里，也讓中央因評估花蓮—台東區間鐵路無法營運，再次啟動「類火車」疏運調度作業，以公路運輸方式替駛。
高鐵搶修大塞車！斷電搶修雙向不通
台灣高鐵在4月1日下午3點39分，因鄰近左營站之東南水泥施工事故，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，導致高鐵電力異常，雙向無法正常運轉。高鐵公司隨即宣布，變更運轉區間為南港站至台南站，並同步協調台鐵及遊覽車啟動站間接駁。分別自左營站動員80輛接駁車，另自台南站動員85輛接駁車，總計165輛接駁車以加強服務旅客站間疏運。
星宇興櫃正式興櫃！19架機隊年底到位
星宇航空在9月28日正式舉辦興櫃前法人說明會，並於9月30日興櫃掛牌，正式進入資本市場。實收資本額181.17億元 ，雖然一開航就碰上疫情，但從員工認股及A350-900聯貸案銀行團的支持，顯現市場看好品牌未來發展，在13架A321neo4架A330neo及2架A350新機於年底到位後，機隊規模將達19架，同時規劃於2023年第一季投入亞洲航線，並從4月起開闢台北－洛杉磯航線，持續佈局美洲航點。
長榮之爭告一段落？張國煒回任立榮後請辭
長榮張家之爭在2月弟弟派與二房小兒子張國煒聯手，撤換大哥張國華派系的長榮國際總經理戴錦銓、立榮航空董事長林志忠後，4月星宇航空董事長張國煒以雲杉公司法人代表回任立榮航空董事，並取下董座大位。然而，在長榮國際（2716）9月27日宣布「地表最強姊夫」鄭深池辭任董事長大位後，張國煒也接連宣布，正式辭去立榮航空公司董事長一職。對此，星宇航空執行長翟健華則表示，當初4月兼任立榮董座是由於長榮國際之託，因為K董是幾個兄弟之中最有經驗的，因此「代管」，也希望家族的紛爭在幾位兄長協調完之後，按照他們的決定進行，而且Ｋ董也表達的很清楚，他沒有意願再回到長榮。
觀光入境人數設上限 旅遊業盼得開放團客
雖然今年是我國的觀光解封元年，但一路走來可說是一波三折，最初中央以我國疫情仍然嚴峻為由，6月時每周僅開放2.5萬人入境，以維持檢疫量能，但馬上就要進入暑期旅遊旺季，機位僧多粥少導致機票大漲，且仍搶購一空。對此，王國材表示，2.5萬人上限在擴大防疫會議有進行討論，目前入境人數大致分為國人、商務人士、移工，以這3種為多，現況因為考慮到國內疫情與醫療量能是否足夠，預計到月底都會維持2.5萬人。
事後終於迎來曙光，觀光局配合自10月13日起，開放旅行業組團赴國外旅遊及接待來台旅遊團體，然而仍存在限制。觀光局表示，為共同維護國內社區安全及保障旅遊安全，觀光局將待指揮中心核定「旅行業辦理出入境團體旅遊操作指引」後，要求旅行業從業人員及導遊、領隊應熟悉操作指引，成為業界苦等指引發布的窘況。
業界苦等出入境指引 外籍客每兩天需快篩
而旅行業者苦等的相關指引終於在9月30日公布，包含「參團旅客及旅行業者組團應遵循事項」、「旅遊產品營運規劃及行程安排」、「旅程間防疫措施」及「返台檢疫措施」，領隊人員需具備追加劑疫苗施打證明，施打完成超過 14 天，對於旅客入境，應進行家用抗原快篩，旅客須有 2 日內家用抗原快篩陰性結果才可外出，外出期間全程佩戴口罩，維持社交距離，旅行社應安排符合衛生福利部食品藥物管理署所訂「餐飲業防疫管理措施」餐廳用餐，不得與國人同桌共餐。
老牌飯店撐不住！國賓拆建、神旺歇業
儘管我國邊境終於在第四季全面解封，觀光產業鍊終於迎來曙光，不過還是有飯店業者等不到這遲來的解封，台灣第一家民營五星級飯店，老字號台北國賓飯店，走過一甲子的風華年代，在9月月1日正式走入歷史，並於10月拆建，而旗下的A-CUT牛排館與川菜餐廳則遷往他處營運。另外，屹立於東區20年歷史的台北神旺大飯店，在9月15日後將歇業改建。旗下多間餐飲也將轉移地址或同樣歇業，包含開設在京站的普諾麵包坊承德1號分店，提前在8月26日結束營業，原飯店旗下餐飲品牌餐廳「潮品集」與「普諾麵包坊」則已積極另覓新據點。
悠遊國旅助攻觀光業 自由行住宿補貼夯
而為了重振疫情之下我國萎靡的觀光產業，交通部在7月15日推出「悠遊國旅補助方案」，內容包含「團體旅遊補助」、「國人住宿優惠」及「觀光遊樂業入園優惠」，期能擴大國民旅遊市場規模，交通部向行政院爭取了55億元，在尚未開放國際觀光簽證之前，從15日開始推動悠遊國旅專案，鼓勵大家出遊，藉此先練兵、熱身，提供好的服務，帶動整體國旅市場活絡，其中最後歡迎的莫過於最高每房每晚可折抵1,300元的「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，引發民眾熱烈響應，相關預算更在9月提前告鑿。