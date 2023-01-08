1月速食優惠總整理！麥當勞「買1送1」　摩斯送炸雞睡袋

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「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里炸雞特價囉！拿坡里炸雞專賣店全新推出「酷樂雞腿桶」，整桶都是嚴選國產雞腿、鮮嫩多汁，每隻炸雞腿重量竟然都比市售增加30%。即日起至1/31，「6支酷樂雞腿桶＋1250ml飲料」特價349元（原價490元），還放大絕加倍「10支酷樂雞腿桶＋2瓶1250ml飲料」特價569元（原價830元），整桶都是鮮嫩多汁的雞腿，現點現炸、酥酥脆脆的微辣滋味，實在太爽快了；點購「酷樂雞腿桶」套餐，還可以49元加購「酥炸四季豆」一份（原價69元）。
麥當勞：優化牛肉、麵包、生菜 歡樂送「買1送1」
台灣麥當勞「牛肉、麵包、生菜製程三大升級」，總共8款漢堡優化調整。麥當勞歡樂送網路訂餐獨家優惠，即日起至2023/1/10，訂單消費滿38元起，並於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入歡樂送優惠碼「Y2023」，就能享有勁辣香鷄翅或蘋果派或經典那堤（冰/熱）買1送1。提醒大家贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次；本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
21風味館：加112元「多1整隻香草烤雞」
21風味館1/1～1/10，祭出限時優惠「跨年搶先機」慶新年，凡購買21香草烤雞（附兩醬）、蜂蜜綠茶(大)兩杯， 即可以112元再加購「21香草烤雞1整隻」。相當於優惠622元即可買到原價920元的「2隻21香草烤雞＋2杯蜂蜜綠茶」，現賺298元。
而且1月慶新年再加碼農曆年優惠，1/11起青花椒麻系列餐組「金麻送好禮分享餐」新上市，優惠價699元（原價860元）；1/11～2/21凡至門市購買任一優惠套餐，飲品加價升級大杯可口可樂飲品，即可再獲得一張好禮兔Many刮刮卡。（數量有限送完為止，總計8萬份），最大獎有機會獲得可口可樂雙口IH爐乙式，及21世紀百張免費香草烤雞兌換券，與多項超值烤雞、炸雞優惠餐組等。
肯德基：隱藏代碼優惠曝光！金兔年開運「雙金」美味
肯德基最低42折起的多組隱藏優惠代碼被挖出！最適合肉肉控開吃的5塊炸雞桶「40451」275元；「40435」青花椒咔啦雞腿堡套餐135元；QQ球＋原味蛋撻「40426」只要72元；「22855」：爽吃咔啦雞腿堡和點心盒套餐130元等，吃飽飽只要爽花百來元。
肯德基迎接農曆新年，1/10～2/20推出限定金兔年開運美味，咔啦脆雞裹上鹹蛋黃金沙起司雙醬變身成「金鑲富貴 起司金沙雞」，竟然藏有4種起司在裡面，搭配「爆漿流金芋泥球」，雙金報喜招財又吃飽；上市期間購買指定套餐還可獲得中獎率100%的《 鋼之鍊金術師 M 》超限量紅包袋及虛寶卡。
摩斯漢堡：「炸雞睡袋」只送不賣！限量10個
摩斯漢堡迎新年，自1/6起推出干貝XO海老珍珠堡、和風蕈菇厚牛堡、可頌鯛魚燒等眾多新品。最驚喜的是，將同步祭出「鴻兔大展喜迎春」新年開運活動，單筆消費滿230元登錄發票，就抽旅遊金2萬元、摩斯卡儲值金8,888元及安心取溫馨送免費摩斯紅茶88杯，消費含新品「干貝XO海老珍珠堡」、「和風蕈菇厚牛堡」，竟能加碼抽日前在網路爆紅的「MOS和風炸雞睡袋」，全台限量10個，只送不賣。