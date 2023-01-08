台南路邊驚見「兩隻巨型白兔」！民眾細看笑了：出頭很多

1月速食優惠總整理！麥當勞「買1送1」　摩斯送炸雞睡袋

▲摩斯漢堡推出新年餐點，竟大方抽獎網路爆紅的日本「MOS和風炸雞睡袋」，限量10個只送不賣。（圖／取自推特@mos_burger）
▲摩斯漢堡推出新年餐點，竟大方抽獎網路爆紅的日本「MOS和風炸雞睡袋」，限量10個只送不賣。（圖／取自推特@mos_burger）

記者蕭涵云/綜合報導

肉肉控注意！1月吃雞優惠報到，《NOWnews今日新聞》幫大家整理5大炸雞特價，拿坡里炸雞專賣店推出酷樂雞腿桶「6雞腿＋大瓶可樂」349元麥當勞升級牛肉、麵包及生菜，搭配歡樂送「買1送1」爽吃勁辣香鷄翅；21風味館購買香草烤雞餐，加112元再送「多1整隻香草烤雞」摩斯漢堡推出新年餐點，竟大方抽獎網路爆紅的日本「MOS和風炸雞睡袋」，限量10個、只送不賣；肯德基迎接農曆新年限定金兔年開運美味，再爽吃多組隱藏代碼優惠

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拿坡里：「6雞腿＋大瓶可樂」349元

「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里炸雞特價囉！拿坡里炸雞專賣店全新推出「酷樂雞腿桶」，整桶都是嚴選國產雞腿、鮮嫩多汁，每隻炸雞腿重量竟然都比市售增加30%。即日起至1/31，「6支酷樂雞腿桶＋1250ml飲料」特價349元（原價490元），還放大絕加倍「10支酷樂雞腿桶＋2瓶1250ml飲料」特價569元（原價830元），整桶都是鮮嫩多汁的雞腿，現點現炸、酥酥脆脆的微辣滋味，實在太爽快了；點購「酷樂雞腿桶」套餐，還可以49元加購「酥炸四季豆」一份（原價69元）。

麥當勞：優化牛肉、麵包、生菜　歡樂送「買1送1」

台灣麥當勞「牛肉、麵包、生菜製程三大升級」，總共8款漢堡優化調整。麥當勞歡樂送網路訂餐獨家優惠，即日起至2023/1/10，訂單消費滿38元起，並於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入歡樂送優惠碼「Y2023」，就能享有勁辣香鷄翅或蘋果派或經典那堤（冰/熱）買1送1。提醒大家贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次；本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。

21風味館：加112元「多1整隻香草烤雞」

21風味館1/1～1/10，祭出限時優惠「跨年搶先機」慶新年，凡購買21香草烤雞（附兩醬）、蜂蜜綠茶(大)兩杯， 即可以112元再加購「21香草烤雞1整隻」。相當於優惠622元即可買到原價920元的「2隻21香草烤雞＋2杯蜂蜜綠茶」，現賺298元。

而且1月慶新年再加碼農曆年優惠，1/11起青花椒麻系列餐組「金麻送好禮分享餐」新上市，優惠價699元（原價860元）；1/11～2/21凡至門市購買任一優惠套餐，飲品加價升級大杯可口可樂飲品，即可再獲得一張好禮兔Many刮刮卡。（數量有限送完為止，總計8萬份），最大獎有機會獲得可口可樂雙口IH爐乙式，及21世紀百張免費香草烤雞兌換券，與多項超值烤雞、炸雞優惠餐組等。

肯德基：隱藏代碼優惠曝光！金兔年開運「雙金」美味

肯德基最低42折起的多組隱藏優惠代碼被挖出！最適合肉肉控開吃的5塊炸雞桶40451」275元；「40435」青花椒咔啦雞腿堡套餐135元QQ球＋原味蛋撻「40426」只要72元；「22855」：爽吃咔啦雞腿堡和點心盒套餐130元等，吃飽飽只要爽花百來元。

肯德基迎接農曆新年，1/10～2/20推出限定金兔年開運美味，咔啦脆雞裹上鹹蛋黃金沙起司雙醬變身成「金鑲富貴 起司金沙雞」，竟然藏有4種起司在裡面，搭配「爆漿流金芋泥球」，雙金報喜招財又吃飽；上市期間購買指定套餐還可獲得中獎率100%的《 鋼之鍊金術師 M 》超限量紅包袋及虛寶卡。

摩斯漢堡：「炸雞睡袋」只送不賣！限量10個

摩斯漢堡迎新年，自1/6起推出干貝XO海老珍珠堡、和風蕈菇厚牛堡、可頌鯛魚燒等眾多新品。最驚喜的是，將同步祭出「鴻兔大展喜迎春」新年開運活動，單筆消費滿230元登錄發票，就抽旅遊金2萬元、摩斯卡儲值金8,888元及安心取溫馨送免費摩斯紅茶88杯，消費含新品「干貝XO海老珍珠堡」、「和風蕈菇厚牛堡」，竟能加碼抽日前在網路爆紅的「MOS和風炸雞睡袋」，全台限量10個，只送不賣。

▲拿坡里炸雞專賣店推出「酷樂雞腿桶」優惠。（圖／翻攝自拿坡里FB）
▲拿坡里炸雞專賣店推出「酷樂雞腿桶」優惠。（圖／翻攝自拿坡里FB）
▲不只牛肉系列漢堡，雞肉系列漢堡與麥香魚，一共8款漢堡同樣升級。（圖／麥當勞提供）
▲不只牛肉系列漢堡，雞肉系列漢堡與麥香魚，一共8款漢堡同樣升級。（圖／麥當勞提供）
▲限時跨年搶先機優惠餐組，優惠價622元（原價920元）。（圖／21風味館提供）
▲限時跨年搶先機優惠餐組，優惠價622元（原價920元）。（圖／21風味館提供）

拿坡里「6雞腿＋可樂」349元　加倍「10支炸雞桶」569元

日本摩斯漢堡「炸雞睡袋」來台灣了　只送不賣！限量10個

麥當勞證實牛肉、生菜變了！不只大麥克　共8款漢堡升級

肯德基新年嗑「金沙炸雞＋流金芋泥球」　雙金開運送紅包

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