週六補班幫你打氣！11家優惠總整理包　麥當勞加1元多1件

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西雅圖咖啡即日起至2/4(六)，推出寄杯特別優惠，至門市寄杯指定大杯飲品美式咖啡、拿鐵享有「買5送5」優惠。加入官方LINE帳號好友，點選「寄杯優惠」即可開通。外送平台Uber Eats即日起至2/14，也有拿鐵、美式咖啡「買1送1」優惠。
星巴克：數位體驗抽「買1送1」、「第2杯半價」
星巴克即日起至2/14(二)，進入「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤」數位體驗網頁，由可愛的粉嫩兔兔幫忙抽籤，了解每日咖啡運勢，即可獲得限定「買1送1」或「第2杯半價」等專屬優惠。2023/1/30(一)預領券，1/31(二)開始兌換，兌換期間為獲券日＋2天，每日11:00-20:00，最後兌換至2/16(四)。優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。若連續三天以相同帳號參與數位體驗，將有機會可獲得每日限量的隱藏版驚喜。
cama café：會員領券享茶飲「第2杯7折」
cama café 2/4(六)補班日單日限定茶飲優惠，登入APP全會員皆可領取「大杯以上茶飲全系列第2杯7折券」1張；2/18(六)補班日也有單日限定咖啡優惠，登入APP全會員皆可領取「大杯經典拿鐵2杯88折券」1張、「大杯經典黑咖啡2杯88折券」1張。
迷客夏：買手搖飲送限量樂事新品餅乾！限時第2杯5折
2/4至迷客夏活動門市，購買飲料單筆滿149元，免費贈「限量樂事新品餅乾」乙包；2/8～2/14連續7天祭出「限時感謝祭」，到全台門市買任一杯飲品，即贈「全系列飲品第二杯5折券」。
麥當勞：超狂42天「買1送1」 大薯、雞塊「加1元多1件」
麥當勞2023「玉兔迎春優惠券」大放送！即日起至3/14連續爽吃42天，從早餐到晚餐、單人或雙人、連歡樂送都有好康可以用，除了蜂蜜奶茶、中杯經典那堤等「買1送1」，大薯、4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、金黃地瓜條通通「加1元多1件」！「超爽大餐」只要101元起，「雙人共享餐」209元起、「滿福雙人早餐」則是149元起；而且「早餐套餐免費升級咖啡」，早餐過後也有「買咖啡免費送」小薯或蛋捲冰淇淋等優惠，一篇獲得完整優惠券。
肯德基：雞塊、玉米濃湯等5款「買1送1」 團購再送炸雞
肯德基2/4前祭出5款人氣餐點「買1送1」，只要於優惠期間內，至全台肯德基門市出示優惠代碼，包括：「40457」4塊上校雞塊、「40456」香酥脆薯(小)、「40458」玉米濃湯(大)、「40460」草苺起司冰淇淋大福、「40459」百事可樂(中)，都能「買1送1」，上校雞塊相當於「買4送4」。4/30(日)前還推出多人團購滿額再送優惠，凡於官網熱門優惠指定頁面，訂購4份以上XL超豪肯餐送「8塊上校雞塊」；訂購7份以上送「上校雞塊分享盒(20入)」；訂購10份以上再送一份「吮指嫩雞XL超豪肯餐」。
必勝客：大比薩買1送3！APP平日「加1元多1件」
必勝客即日起至2/28，推出「大比薩買1送3」超好康優惠，單點大比薩送1個小比薩，再加送暖心甜點「旋風肉桂捲」和可樂！外帶外送都適用。同樣即日起至2/24，平日透過PK雙饗卡APP點購任一口味紙包飯麵、紙包飯或獨享比薩，只要「加1元多1件」BBQ烤雞或薯金幣等熱烤副食4選1。
21世紀風味館：香草烤半雞餐「第2件半價」
21世紀「元氣開工」優惠，即日起至2/7，21香草烤半雞餐可享「第2件半價」，只要383元（原價510元），即可享有2份21香草烤半雞(附兩醬)與2杯中杯蜂蜜綠茶，爽吃75折。
頂呱呱：憑券「2顆呱呱包或2塊原味炸雞」只要88元
頂呱呱「KWA KWA CLUB」會員現領開工優惠券，（加入新用戶還能領取免費雞腿乙支）。即日起至2/6，至全台頂呱呱門市任一消費，即可憑券加購「指定品項只要88元」，2/1～2/2 地瓜薯條 x 2、2/3～2/4 原味炸雞(胸尖部位) x 2、2/5～2/6 阿勇雞塊(5入) x 2。每券限購買2組，各品項限該活動期間使用，逾期不予兌換。
漢堡王：88元加購「花生安格斯牛肉堡」
漢堡王2/4、2/18兩天補班日，於門市外帶或官網外送（官網預訂後再外帶取餐也可以），只要消費滿249元，即可以88元加購「花生安格斯牛肉堡」乙顆，相當於用6折低價吃「堡」飽。
Mister Donut：情人節「愛心甜甜圈」買6送3
Mister Donut情人節推出「草莓愛心」、「可可愛心」2款愛心甜甜圈，即日起至2/5(日)，購買指定商品即可享「買6送3」的優惠活動。活動期間挑選9個甜甜圈／點心，需含1款指定商品，其中3個由Mister Donut招待，限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，軟Q的日式糰子也能享有優惠。