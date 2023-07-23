暑假18大美食優惠／麥當勞大薯、冰炫風買1送1　拿坡里炸雞買6送6

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麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買1送1（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
夏季限定「得來速熟客券」限期回歸！即日起至8月8日，於麥當勞得來速消費任何產品（不含醬包及其他非單
而且迎接暑假，麥當勞歡樂送再度開張「深夜食堂」，即日起至8月29日止，以人氣麥脆鷄腿、麥克鷄塊、大薯及冷/熱飲組成豪華套餐，最高享79折優惠價，滿足想吃宵夜的夜貓子們。「深夜雞塊雞腿豪爽餐（2塊麥脆雞腿＋10塊麥克雞塊＋大薯＋2杯$38冷/熱飲）」288元，「深夜雞塊鷄腿餐（1塊麥脆雞腿＋6塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元，「深夜雞塊雙饗餐（12塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元。
📌頂呱呱：身分證中1碼「4或9」呱呱包10元 4款「買一送一」
頂呱呱49週年生日慶，7月23日最後一天，凡出示身分證號中1碼「4或9」，購買超值套餐或生日餐（速速叫重量餐/明星三寶餐），即可用10元加購呱呱包（原價65元），每人每筆消費限乙次；7月23日甜甜包「買一送一」特價35元（原價70元），每人每筆限購2組。
今最後一天推出「速速叫重量餐」特價449元（原價634元），原味炸雞4塊＋原味雞腿2支＋呱呱包2顆＋阿勇雞塊6塊(附田園醬)＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L(1瓶)；「明星3寶餐」呱呱包＋雞脖子＋地瓜薯條，特價149元（原價205元）；加購紅茶雪泥(L)特價49元（原價55元），全台門市販售，除劍潭店/桃園機場店不參與；外送平台不參與飲品加購。
📌拿坡里：炸雞「買6送6」
拿坡里炸雞專賣店暑假即日起至8月17日，祭出「買6送6」划算優惠！買「雞腿二重奏(6塊)」再送「酥炸雞翅(6隻)」，特價319元（原價450元） ，71折就能一次吃到鮮嫩多汁的雞腿與咔滋咬感的雞翅兩種炸雞，而且平常酥炸雞就可是只送不賣的部位。
而且三商i美食卡會員可憑點數1點領取拿坡里炸雞優惠券，「買6送6」套餐就能再折10元，最低可享309元好康價；即日起至8月4日開放領券，兌換至8月17日。
📌肯德基：開賣韓式炸雞！自建外送服務有優惠
肯德基開賣「韓式雙醬無骨大口脆雞」，酥炸手切無骨雞腿肉，淋上韓式甜辣醬與黃金切達起司醬，搭配台農57號黃金地瓜塊。並新增肯德基外送服務，7月31日前滿350元都可免運；若餐點未於25分鐘內送達指定地點，將送「一塊咔啦脆雞」，但需下次消費滿99元才能使用、且30天內兌換完畢。
📌漢堡王：12款「買一送一」 雞塊買4送4
漢堡王「畢業狂歡優惠券」即日起至7月31日，爽吃12款「買一送一」，包括5款大杯快樂水飲料（可樂/七喜/激浪/華年達橘子味汽水/檸檬風味紅茶）買一送一，薯條(中)、辣薯球(中) 、四塊雞塊、小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡通通「買一送一」！其中雞塊「買4送4」、4款漢堡買一送一超大方。
📌21風味館：「加1元多1件」脆薯＋地瓜球
21Plus、21風味館（坎城TOGO門市恕不參與），即日起至7月25日，購買指定餐組，優惠價499元的香草烤雞分享餐，加1元可多一件價值115元的「香酥綿密的黃金脆薯(大)乙份＋甜蜜入口的紫玉地瓜球(10顆)乙份」，購買優惠價399元的炸雞分享餐，加1元可多一件價值90元的「黃金脆薯(小)乙份＋蜂蜜綠茶(大杯)乙杯」。提醒大家，外送平台（UberEats、foodomo、foodpanda等）、線上預訂取餐不適用本活動，炸雞部位恕不挑選。
📌必勝客：外送小披薩「買1送1」 霸王功夫雞翅「加1元多1件」
即日起至7月31日，全台必勝客門市，外送9吋小比薩「買一送一」，提供15款經典口味可選擇。提醒大家，不適用奢華加貝烏金鮑魚比薩、香菜大腸蚵仔麵線比薩、雙濃起司納豆比薩、輕鬆點比薩。
「霸王功夫雞翅」個人餐，包含2支三節雞翅、一份薯瓣或薯金幣、一杯330ml可樂或七喜，只要178元起，分享餐499元起則有包含6隻三節雞翅、一份薯瓣或薯金幣、一瓶1.25L可樂或七喜；使用PK APP點購「霸王功夫雞翅」，可獨享會員「加1元多1件」副食優惠（黃金薯瓣或薯金幣）。
📌達美樂：全口味半價！28款「披薩便當」下殺99元
達美樂現正推出天天外帶披薩一個就半價，不限時段、不限門市、不限口味，大披薩有27款口味可選，包括夢幻起司、超級老饕等9款四喜口味也有優惠；中披薩也有23款口味可以挑選。最划算的是，只要當地氣溫飆破38度，實體門市就祭出「蝦趴酪梨四喜披薩」限定388元優惠價，現省510元。
暑假優惠MyBOX「披薩便當」下殺99元！週一至週五16:00前，達美樂MyBOX「披薩便當」，網路訂購通通限定99元（原價129元起）。每天00:00開售，每店限10份，一筆訂單限一盒。
還加入全新上市口味「蒜香牛肉」、「夏日培根」，精選口味披薩包括道地美國、夏威夷、加州BBQ雞肉、海鮮、皇家白醬彩蔬、超級豪華、超級墨西哥、及各式雙拼口味（28款擇1）；搭配「豐富副食」包括蒜香起司球3個、香烤雞條3條、蝴蝶酥2個、香烤薯球8顆、焗烤蔬菜盅1份(五辛素)、香濃可可酥捲4個（5款擇2）。
📌帕泰家：泰式奶茶「買1送1」
歡慶新菜色，帕泰家即日起至7月31日，消費者只要穿著有大象圖騰的服飾，點購「帕泰醬湯河粉」新菜，即可享受加購泰式奶茶或泰式奶綠，第二杯免費優惠，相當於泰奶買一送一；而7月18日至8月6日，於店內用餐滿2000元，就送一本「泰美味5折護照」，可享泰國經典椰子冰淇淋、蝦醬高麗菜、泰北綠椒排骨湯等菜色，5折優惠價回饋。
📌Lady nara：拍照打卡送冰淇淋
曼谷新泰式料理「Lady nara」，以芒果糯米為靈感，期間限定推出4款全新「泰夏趴」創意水果料理，泰蝦芒酪蓋飯、鹹甜交織芒果糯米塔、瘋芒必酪及泰夏趴冰沙。即日起至9月3日，凡點任一新品，拍照打卡就送「冰淇淋(椰子/榴槤/芒果)」任選壹球。
📌王品牛排：身分證「中2碼」招待整隻「法式焗烤龍蝦」
王品集團即日起至8月31日，爸爸的身分證字號英文或數字對中「R、O、S、E、2、8、8」任2碼，平日到店消費2客套餐，即款待整隻「法式焗烤龍蝦」（價值1375元），相當於新竹、台南、高雄居民直接保底中英文1碼。
📌西堤牛排：喊聲「金多蝦」加菜「爐烤串鮮蝦」
西堤牛排即日起至8月31日，到店消費單客經典套餐，對爸爸喊聲「金多蝦」，就能免費幫爸爸主餐加菜「爐烤串鮮蝦」（價值168元）；而且7月底前到全台「西堤牛排」消費2客經典套餐，更可用11元優惠價加購「醬烤和牛肋骨」1份。
📌陶板屋：拍照打卡贈「威士忌牛肋」
陶板屋即日起到8月31日，平日內用2客套餐，和爸爸拍照打卡成功，就贈「威士忌牛肋」1份。
📌聚 日式鍋物：招待北海道生啤酒1瓶
聚日式鍋物7月24日至8月8日，到官方FB指定貼文留言，或到店掃碼桌面立牌即可領券，憑券內用「雙人瀑布聚系列」套餐任一款，招待北海道生啤酒1瓶。
📌初瓦：送「炸翻辣雞麵」
王品「初瓦」7月31日前，西門店、台灣大道店的門店夥伴會在用餐期間號召「初瓦拳」挑戰，贏過關主還能獲得「酒水優惠券」，上傳挑戰畫面每桌再獲得價值120元的炸紫菜捲1份。
📌王品：5大鍋物品牌優惠
王品集團5大鍋物，聚日式鍋物、青花驕、和牛涮、嚮辣和牛麻辣鍋及尬鍋，聯手打造澎湖海鮮祭優惠，嚮辣主打「嚮辣幸運女神號」吃得到份量澎湃的五大豪華海鮮總匯，8月31日前，穿花襯衫消費指定餐點享88折，同桌顧客每位都穿比基尼，消費指定套餐1折優惠，也歡迎男生挑戰。8月底前到聚日式鍋物台中中科店、公益店用餐，澎湖海鮮祭指定餐點現打88折。
與國民零食乖乖聯名的和牛涮，憑全家開賣的和牛黑咖哩、炙燒和牛壽司2款乖乖口味截角，到店內用消費兩客頂級和牛套餐，招待日本 A5 和牛一份，活動到明年6月底前；暑假即日起至7月29日每週五、六晚間，現場將加碼「和牛涮涮拳王」挑戰，當日拳王獲贈和牛涮口味乖乖限量大包裝及極上和牛套餐券一張。
📌這一鍋皇室秘藏鍋物：氣溫幫加菜打折
這一鍋皇室秘藏鍋物「以辣治熱」，即日起至7月31日，於點餐前出示手機天氣APP即時氣溫，舉例手機氣溫顯示34度、加菜的活動食材折扣即享66折。指定折扣菜色包括神仙牛肉、西班牙伊比利梅花豬肉、冰鮮小卷等好料。另有夏樂季限量優惠價，神仙牛肉+99元即可升級「澳洲和牛無骨牛小排」一份（數量有限，售完為止）。
📌貢鍋共鍋：高溫優惠！免費送肉盤
即日起至9月1日，貢鍋共鍋推出高溫優惠，氣溫超過28度免費送「雞腿肉」、氣溫超過30度免費送「豬五花」、氣溫超過35度免費送「牛小排」。提醒大家，.當日實際氣溫判斷基準以店家手機APP為主；單桌消費滿額1000元即贈送活動品項一盤（每桌限贈一盤）；超過指定溫度活動品項可任選，如氣溫達35度，可在三種品項中任擇一。