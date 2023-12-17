倒數27天最新戰報／藍白夾攻賴清德！馬嗆頭殼壞掉　柯批說謊成性

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賴清德昨宣布六大客家政見，並提到未來會用「客家六箭」和「國家希望工程」，帶領國家穩健前行，讓台灣更安全，經濟更發展，社會更穩定，讓全國人民可以在這塊土地安居樂業。
賴清德昨受訪談到中國認定台灣構成貿易壁壘，他批從侯友宜還停留在過去、完全沒掌握新局，還想重啟服貿、將台灣經濟鎖進中國，「香港慘痛歷史，難道不足以提供國民黨警惕嗎？」賴清德強調，民進黨立場相當一致，鼓勵健康有序的交流，也贊成在對等尊嚴下，只要能夠增進兩岸人民福祉，維持印太和平穩定，都願意進行交流合作，這是不變立場。
蕭美琴昨到彰化幫吳音寧站台，他呼籲選民繼續支持賴蕭配，也要讓民進黨在國會過半，讓台灣走對的路。蕭美琴日前接受范琪斐的專訪昨播出，對於外界質疑民進黨推動綠能出現弊端，蕭美琴回應，要有獨立的司法體系，只要有弊端、貪腐就應該用司法處理，不能用政治解決，經過這麼多年，早年大家對司法公信力、獨立性都有些批判，但社會的期待及司法體系改革都有進展，這也是大家共同要維護的。
【國民黨】
侯友宜先前已提出定額補助就讀私立大專校院學生學雜費，逐年增至5萬元，以及青年購屋免頭款等青年福利政策，昨再提出「學貸免利息，青年侯康顧」，無論在學生或畢業開始還學貸，利息皆由政府補助，全面減輕在學及畢業後的負擔。此外，台北市41里長到中國旅遊接受招待，遭到北檢約談，侯友宜昨也嗆，對於境外勢力介入選舉，影響台灣安全、破壞民主，他嚴正表達態度；但選舉期間大動作對里長採取司法手段，是選舉選擇性辦案，民進黨弊案有辦過半件嗎？
趙少康昨到台中幫江啟臣站台，對於侯友宜遭質疑親中，趙少康說，侯友宜是嘉義人、爸爸在市場賣豬肉，這樣的人會親中嗎？對手抹紅抹黑很不公道，民進黨「老狗玩不出新把戲，只能抹紅對手」。
此外，賴清德批服貿協議是失敗政策，嗆侯友宜別走「馬英九失敗老路」，更說服貿會讓中國人來台開店，引進5千萬人搶台灣工作。馬英九昨火力全開，嗆賴清德簡直失去理智，賴清德2008年說過，開放兩岸三通後，中共軍機會跟著客機進來台灣，這真的是天方夜譚，「我有時候感覺到，他為什麼腦袋生的跟我們都不一樣，會講出這種話來，頭殼壞去齁」。
【民眾黨】
柯文哲昨直闖賴清德本命區台南市，在台南市造勢，狠批賴清德說謊成性，已經被謊言淹沒。民進黨扛著「台獨」和「反核」兩大神主牌不覺醒，他每天晚上九點都會向賴清德提出質疑，「請問賴清德要如何務實推動台獨與2025非核家園」？但至今仍沒收到答覆。柯文哲說，賴清德曾說台灣已經是主權獨立國家，那就反問他「究竟何時獨立的？」若是台灣已經獨立了，那賴清德過去到底在喊什麼。
柯文哲受訪時被問到，是否可能遭到棄保，他說，台灣有大概65％民意希望政黨輪替，可是他們都忘記一件事情，台灣大概有70％不希望國民黨上台。
吳欣盈，日前前往杜拜出席聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28），但卻在部分場館參與受阻，讓吳欣盈痛批規格低、對不起納稅人。外交部則回應是吳欣盈行程太高調，吳欣盈昨再嗆外交部是斷交部。不過柯文哲緩頰，這件事他有通令內部，也不要再去責怪外交部，處境困難他事先都知道，對方打壓一定都存在，外交部也遇到很多壓力，他態度是這樣，如果可以的話，大家事先講實話，行就行，不行就不行，也不用浪費大家跑一趟。
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