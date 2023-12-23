倒數21天最新戰報／趙稱國民黨是反共政黨　批賴清德卻氣到口誤

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賴清德啟動全國環島拼圖全台造勢，昨第二天先到高雄，他說要將高雄打造成「海洋國家首都」，更強調要向世界宣示，台灣是海洋國家，絕對不走回鎖進中國、向威權低頭的回頭路。接著回到本命區台南市，針對對手不斷質疑台南弊案叢生，賴清德說，面對任何貪污不法，民進黨只有一個選擇，就是選擇正派、硬派、清流，未來他擔任總統，會用最高標準來面對弊案，讓黑、金、槍、毒、詐，無所遁形、沒有容身之地。到嘉義時，賴清德說，要推動嘉義亞洲無人機研發中心，目前太保市已經成立「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，嘉義未來就是無人機民主供應鏈的重要基地。
蕭美琴昨出席副總統政見會，他把握機會推銷政見，並向年輕人喊話。蕭美琴說，民進黨主張要捍衛台海和平的現狀，但未來也會繼續「國機國造」、「國艦國造」的政策，同時提供國軍最現代化的訓練，並再次強調蔡英文政府從來都是秉持善意，期待兩岸不預設前提，建構一個雙方可接受的互動模式。蕭美琴也批藍白合，若藍白合贏得大選，好不容易漸漸擺脫對單一市場的依賴，又會走回頭路到中國，若未來是藍白執政，台灣將回到8年前只有中國市場、沒有世界舞台、年輕人領22K的台灣。
他在最後一輪向年輕人喊話，「你們可能覺得民進黨不夠好，有一些改革也許不夠快、或不夠進步」。她也承認，「確實有些從政同志，忘了當年的初衷，在紀律上、在道德上，有疏失，犯了錯，讓人留下不好的觀感，這些都是民進黨政府必須承擔，也必須要檢討反省改進的地方」。
【國民黨】
侯友宜昨回故鄉嘉義掃街，他說，車隊掃街時還有洗頭阿嬤跑出來比3，讓他很感動。他受訪時被問到，是否會找郭台銘擔任行政院長時說，郭台銘是台灣經濟重要推手，也有很多想法，除了希望與郭台銘並肩作戰外，也希望郭未來在國家大事上扮演重要角色，帶動台灣經濟、佈局全球。
趙少康昨出席副總統政見會，因賴清德在政見會時說趙少康是保母、侯友宜是魁儡，趙少康批賴清德惡毒，要挑撥他與侯友宜關係，另外也批賴清德台獨、拒絕處理違建，趙少康還氣到口誤說，「賴清德（應是侯友宜）當選就是總統，老大、我的老闆，是我心目中最棒的掃黑英雄，新北最好的市長、最好的總統。」
至於遭質疑親中，趙少康說，國民黨絕對不是親中政黨，是永遠的反共政黨！從兩蔣時期就是反共，他們捍衛中華民國，但這幾年因為美中衝突，軍機天天繞台，民進黨不了解共產黨，對不起台灣民眾。
【民眾黨】
柯文哲昨無公開行程，他被爆料家族在新竹有一塊農業用地，卻鋪柏油成為停車場。民眾黨昨說，土地出租所得約134萬已全數捐給新竹市社會局。
吳欣盈昨出席副總統政見會。他把握機會頻頻提出民眾黨政見，包括主張台灣應該用主權基金賺的錢，補貼健保、長照，讓政府更有能力讓人民有更好的生活。他也喊出民眾黨要當台灣的水電工，接軌國際打通水路，讓綠色以及數位雙軸轉型，將國際的人才、資金、發展機會都帶來台灣。
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