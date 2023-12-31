倒數13天最新戰報／萬里老家被酸「賴皮寮」　賴怒嗆：非常不禮貌

▲唯一一場總統大選辯論會昨登場，賴清德（左起）、侯友宜與柯文哲同場較量。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）
▲唯一一場總統大選辯論會昨登場，賴清德（左起）、侯友宜與柯文哲同場較量。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者何哲欣／台北報導

2024總統大選倒數13天，《NOWnews今日新聞》整理綠藍白三黨總統候選人最新戰報。昨天是由11家媒體主辦的唯一一場總統大選辯論會，賴清德、侯友宜與柯文哲3人激辯，從國家認同、兩岸路線、能源轉型等，再談到黑金政治、以及賴清德萬里老家爭議、侯友宜凱旋苑爭議，與柯文哲老家農地爭議等，3人言詞交鋒，盼能拉抬民調，爭取選民支持。

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在申論階段，賴清德批侯友宜提出許多主張，都是上個時代的政策，例如現在已經2024，還在講九二共識；全球經貿結構已經改變，還在講重啟服貿。他也批柯文哲，講了許多政府都在做的政策，「這樣的複製貼上，也算是一種讚美，謝謝柯市長肯定政府過去8年的努力」。侯友宜則批，民進黨執政沒有反省、檢討，只會硬拗，道歉一下有這麼困難？侯也列舉十大「失」政，更花大篇幅質疑疫情期間，應是中央地方一條心的時候，但民進黨分黨派、顏色，「賴清德關心過新北疫情嗎？」柯文哲也批民進黨執政造成「五缺」，人民面臨低薪、通膨、高房價，賴清德當行政院長時要人民把工作當作做功德，諷刺賴清德「你不知道你叫賴功德？」

媒體提問階段，多數媒體都關心兩岸議題，是否認同中華民國憲法？侯友宜說，「中華民國憲法永遠刻在我心裡」，捍衛中華民國他永遠都不會改變，他反對一國兩制，要顧及中華民國民主自由，兩岸就按照現有憲法法律。談到中國介選，柯文哲說，國家機密洩漏的確是大問題，近幾年軍事洩密案平均判刑一年半，歐美國家是19年，所以一定要加重洩漏國家機密罪的刑法。

賴清德則脫口說出「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」他在會後記者會解釋是口誤，原本是要說不應把中華民國憲法當兩岸的護國神山，他少講了憲法兩個字。

交叉詰問階段，賴清德的新北萬里老家違建，遭侯友宜、柯文哲兩人二打一砲轟，柯文哲說，做錯認錯改進就好了，不知道賴清德在拗什麼東西？說一個謊話就要用100個謊話圓，現在已經看不到賴清德了，因為已經被謊言淹沒了，「你的人格已經破產！」賴清德反嗆，「不接受柯主席稱我們家的房子是用那樣的方式，我覺得非常不禮貌，一般的民眾就算了，你是黨主席、總統候選人，你不應該帶頭做這種惡意的示範。」

侯友宜談到自己的凱旋苑與新莊土地爭議時解釋，他沒有炒地皮，也不是炒房，都是合法建築、合法納稅，也都有財產申報。對手要炒新莊的事情，這些都是一個老舊房子佔到鄰地，要好好去替人家解決問題。

但柯文哲談到自己新竹老家違建時，他說承認爸爸幫他買那一塊地，那一塊地是農業用地不能蓋醫院的，他爸爸一直很希望，有一天可以回新竹去，他最大的願望就是他當新竹醫院的院長。講完這一段後，柯文哲疑似卡痰嗆到，數度咳嗽了近20秒，也似乎哽咽說不出話。他會後記者會解釋，那塊地是他父親期望他回新竹當醫生買的，「那是父親對兒子的疼愛，怎麼會想到15年後變政治攻擊的目標！」

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