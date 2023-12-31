倒數13天最新戰報／萬里老家被酸「賴皮寮」　賴怒嗆：非常不禮貌

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媒體提問階段，多數媒體都關心兩岸議題，是否認同中華民國憲法？侯友宜說，「中華民國憲法永遠刻在我心裡」，捍衛中華民國他永遠都不會改變，他反對一國兩制，要顧及中華民國民主自由，兩岸就按照現有憲法法律。談到中國介選，柯文哲說，國家機密洩漏的確是大問題，近幾年軍事洩密案平均判刑一年半，歐美國家是19年，所以一定要加重洩漏國家機密罪的刑法。
賴清德則脫口說出「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」他在會後記者會解釋是口誤，原本是要說不應把中華民國憲法當兩岸的護國神山，他少講了憲法兩個字。
交叉詰問階段，賴清德的新北萬里老家違建，遭侯友宜、柯文哲兩人二打一砲轟，柯文哲說，做錯認錯改進就好了，不知道賴清德在拗什麼東西？說一個謊話就要用100個謊話圓，現在已經看不到賴清德了，因為已經被謊言淹沒了，「你的人格已經破產！」賴清德反嗆，「不接受柯主席稱我們家的房子是用那樣的方式，我覺得非常不禮貌，一般的民眾就算了，你是黨主席、總統候選人，你不應該帶頭做這種惡意的示範。」
侯友宜談到自己的凱旋苑與新莊土地爭議時解釋，他沒有炒地皮，也不是炒房，都是合法建築、合法納稅，也都有財產申報。對手要炒新莊的事情，這些都是一個老舊房子佔到鄰地，要好好去替人家解決問題。
但柯文哲談到自己新竹老家違建時，他說承認爸爸幫他買那一塊地，那一塊地是農業用地不能蓋醫院的，他爸爸一直很希望，有一天可以回新竹去，他最大的願望就是他當新竹醫院的院長。講完這一段後，柯文哲疑似卡痰嗆到，數度咳嗽了近20秒，也似乎哽咽說不出話。他會後記者會解釋，那塊地是他父親期望他回新竹當醫生買的，「那是父親對兒子的疼愛，怎麼會想到15年後變政治攻擊的目標！」
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