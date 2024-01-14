最後1天！萬波買一送一、麥當勞免費送薯條　頂呱呱24塊雞塊199元

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萬波號召投票，週末祭出充滿濃郁奶茶香的蘭葉那堤「買一送一」！活動只到今天1月14日，到店購買、電話自取，可享蘭葉那堤「買一送一」。提醒大家，優惠數量有限，以現場銷售為準，且依門市現場營業時間為準；不能與其他優惠合併使用，其餘購買管道不適用；1月14日內湖港墘、桃園南崁、台東中華門市全天休息。
📌麥當勞：免費送薯條！「神級漢堡」回歸
麥當勞APP本週優惠今最後一天，買帕瑪森主廚雞腿堡送中薯條、超值全餐免費送吉事漢堡或金黃地瓜條，還有「麥香魚＋小杯玉米湯」、「麥香雞＋小杯玉米湯」都只要79元優惠；另有「大麥克＋中杯可口可樂」99元優惠。提醒大家，每券限兌換一次，單筆交易限用一張，僅限於餐廳內使用。
雖然麥克雞塊回不去；但麥當勞近期回歸「神級漢堡」，雙層四盎司牛肉堡掀起搶吃風潮，連餐酒館老闆都公開力挺「Respect」，稱讚不只變大、肉汁破表，各種客製美味吃法也曝光。
📌頂呱呱「24塊雞塊套餐」199元！3組新春優惠套餐
頂呱呱2024年新春優惠，3款「開啟好雞運」限定餐只到今天，「滿福雞塊新春餐」爽吃「阿勇雞塊24塊＋可樂系列(M)2杯」，搭配獨家田園醬，特價199元（原價330元）；「炎上雞翅新春餐」大啖「辣味炸雞2塊＋辣味雞翅4支」也是特價299元（原價358元）。
而「新春6塊雞餐」主打經典台式薄皮嫩雞，爽吃「原味炸雞3塊＋3支原味雞腿」特價299元（原價360元），提醒大家，原味炸雞部位恕不指定；原味炸雞每塊可＋9元升級辣味炸雞。
📌摩斯漢堡：美味點心「陪你倒薯餐」特價109元
摩斯漢堡今1月14日最後一天，爽吃V型薯條、方塊薯餅、夯地瓜等美味點心的「陪你倒薯餐」優惠價109元，還有大啖超級大麥海洋珍珠堡、
現在還聯名《航海王》開賣魯夫肉餅！摩斯漢堡聯名《航海王》開賣「燒肉饗宴珍珠堡」及「漁人蝦貝雙鮮堡」雙堡，還有魯夫「黃金炸肉餅」！更打造紙杯、紙袋等限定包裝，以及雙面漁夫帽、皮革零錢包、保溫杯、T恤等9款聯名週邊，一次整理全系列24款；只要消費就能「免費拍貼」。
📌必勝客：10款13吋大披薩「週末限定5折」
必勝客不只平日有199元划算優惠，即日起至1月28日也有六日外帶限定好康，13吋大披薩、10種口味通通5折！包括經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷、松露海鮮珍珠起司、法式卡菲海陸、金皇軟殼蟹干貝比薩都能任選。錯過今天，只能再等下週了。