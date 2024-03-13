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米其林入選Ukai鐵板燒！迎新料理長　新菜單開箱「有爆汁宮崎牛」

▲連續兩年獲得米其林入選餐廳的Ukai-tei 鐵板燒，迎來新任行政主廚今村高尚，並推出春季新菜單，主菜同樣有切面粉嫩、口感酥嫩多汁的A5和牛。（圖／記者葉盛耀攝）
▲連續兩年獲得米其林入選餐廳的Ukai-tei 鐵板燒，迎來新任行政主廚今村高尚，並推出春季新菜單，主菜同樣有切面粉嫩、口感酥嫩多汁的A5和牛。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

連續兩年獲得米其林入選餐廳的Ukai-tei 鐵板燒，迎來新任行政主廚今村高尚（IMAMURA Takamasa），憑藉在日本五星級飯店及Ukai八王子店共26年餐飲經驗，推出本季新菜單，遵循UKAI「不時不食」原則選擇當季食材，新菜色包含「小卷 春之時蔬」、「龍蝦 羊肚菌」與A5和牛主菜。鐵板燒吧檯午餐菜單每人每套3,300元+10%起、晚餐菜單每人每套4,600元+10%起。

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Ukai-tei 鐵板燒秉持著每兩年就會有新行政主廚的原則，今年3月迎來新任行政主廚今村高尚，他曾在日本歷史悠久的五星級飯店累積多年經驗，並於Ukai鐵板創始店(八王子店)累積十餘年深厚鐵板功夫，尤其對於牛肉食材更是有深度研究，本季新菜單的確更令人期待。

▲Ukai-tei Kaohsiung迎來新任行政主廚今村高尚（IMAMURA Takamasa）。（圖／Ukai-tei Kaohsiung提供）
▲Ukai-tei Kaohsiung迎來新任行政主廚今村高尚（IMAMURA Takamasa）。（圖／Ukai-tei Kaohsiung提供）
今村高尚提到，UKAI集團多年來都強調「不時不食」原則，所以本季新菜單就有日本山菜與台灣蔬菜，在寒冷的冬季過後，食用春季生長的山菜可以補充營養，使人們更容易適應氣候的變化。

前菜的「小卷 春之時蔬」，是以覆盆子醬與番茄晶凍，襯托山肴野蔌本身的鮮甜，入口清爽開胃。今村主廚還將原本就深受老主顧們喜愛的舊菜色「龍蝦香草燒」進階變化成「龍蝦 羊肚菌」，澆淋上帶榛果香氣的奶油醬汁，搭著有干貝餡的羊肚菌以及現煎活龍蝦，噴香卻不膩口。

▲「小卷 春之時蔬」是道鮮爽清新的前菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「小卷 春之時蔬」是道鮮爽清新的前菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「龍蝦 羊肚菌」醬汁濃醇，卻不掩龍蝦的鮮甜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「龍蝦 羊肚菌」醬汁濃醇，卻不掩龍蝦的鮮甜。（圖／記者葉盛耀攝）
至於鐵板燒套餐中的主菜牛排，除了以往UKAI會使用日本契作農場生產的但馬牛，也選擇他家同樣等級的A5和牛，像本季就有宮崎牛，提供臀肉、菲力與沙朗三種部位，其中的沙朗有著細緻豐富如大理石紋般的漂亮油花。

▲主菜中的A5等級和牛，此次使用宮崎牛，煎到酥嫩又多汁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲主菜中的A5等級和牛，此次使用宮崎牛，煎到酥嫩又多汁。（圖／記者葉盛耀攝）
由鐵板燒師傅以細膩手法煎烙，並強調必須經至少3次的靜置，每塊牛肉的外表酥香，內層保有豐沛肉汁，不但柔嫩而且有爆汁的驚喜口感。可搭配蒜片以及混合了馬告去醃漬過的整粒胡椒，或是特調法式芥末醬，尤其還有爽口的洋蔥絲，牛肉因此吃起來更是格外迷人。當然，新菜單中還包含最為招牌、獨有好滋味的「蒜香炒飯」，同樣細緻噴香。待吃完炒飯，就可於飯後，在休憩區優雅地品嚐精緻甜點。

▲最為招牌的「蒜香炒飯」，是道讓人驚艷且會回味再三的主食。（圖／記者葉盛耀攝）
▲最為招牌的「蒜香炒飯」，是道讓人驚艷且會回味再三的主食。（圖／記者葉盛耀攝）
推出新菜的還有台北萬豪酒店INGE’S Bar & Grill高空景觀餐廳，全新菜單中，從知名港星最愛龍蝦麵、經典焗烤洋蔥湯至酒桶木煙燻風味牛排等。同時集結台灣三星蔥、宜蘭巧克力豬、古早味肉乾等在地食材入菜，推出創意菜品與原創調酒。單點菜品每道420元至6,000元不等，亦可加價升級套餐，享前菜、湯品、甜點自由選搭。

菜色包含中西合併「三星蔥鮑魚燉飯」，以蔥、蒜、薑及三星蔥製成的台式青醬，義大利生米下鍋爆香後燉煮入味，混和些許馬斯卡彭起司美味上桌，鋪上整顆水蒸再炙烤的南非活鮑魚，鹹香四溢。還有「利佛尼斯龍蝦海鮮湯」，鮮甜海鮮湯底以蝦殼、蒜頭、番茄及魚骨熬煮而成，加入半隻岩龍蝦、馬祖淡菜、蛤蜊、季節鮮魚片，洋溢濃郁大海鮮味。

▲台北萬豪酒店INGE'S Bar & Grill推出全新菜單，享前菜、湯品、甜點自由選搭。（圖／台北萬豪酒店提供）
▲台北萬豪酒店INGE'S Bar & Grill推出全新菜單，享前菜、湯品、甜點自由選搭。（圖／台北萬豪酒店提供）

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