一次嚐2家米其林2星！開箱渥達尼斯主廚來台新菜　驚見有「肥皂」

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Molino de Urdániz品牌主理兼西班牙本店主廚David Yárnoz，1995年即開始接觸餐飲，2004年在久負盛名的第二屆Restaurante Revelación en Madrid Fusión比賽榮獲大獎，並於同年回家鄉接管餐廳。渥達尼斯磨坊西班牙總店融合了西班牙多元的料理文化，與法國料理的細膩，David主廚追尋廚藝與食藝間的和諧共振，包含鹹與甜及酸與苦的口味交疊、視覺呈現的細緻層次、香氣與味蕾的刺激圍繞，亦有食材與季節間的共生互存。此次再度親臨台灣推出新菜單，取材西班牙與台灣兩地的大自然風貌，以高山、平原、大海為靈感。
套餐中的「春芽」此道料理，因為西班牙3月底至6月正是白蘆筍盛產的季節，不若坊間常吃到整根蘆筍，這裡是將白蘆筍取其最鮮嫩的部位處理成絲，以薑跟萊姆調味後嫩煎，上方覆以一層牛奶加熱後表層凝縮的薄膜所做成的「牛奶皮」，還搭上剩餘蘆筍熬煮萃取再打成的泡泡，以奶香襯托白蘆筍的香甜與清雅。
還有「佛朗明哥」，強調是結合大海與陸地食材，台灣在地胭脂蝦以低溫蒸氣熟化1分鐘，有如生魚片那樣滑順鮮嫩質地，佐著醋漬洋蔥，以及蝦頭與甜菜根製成的醬汁，三種不同層次的紅色，展現西班牙的熱情奔放，猶如佛朗明哥舞者跳舞時的迷人姿態。
最令人莞爾的菜色就屬「SOAP BAR」此甜點，主體以蛋白霜、太妃糖、奶油與牛奶製成，再加入萃取薰衣草、玫瑰跟香茅的汁液，攪拌至滑順後裝入容器冷凍成型，外型猶如肥皂，加上還有以薰衣草、香茅與薑製成的泡泡。
建議直接以手取用品嚐，絲滑如奶油於舌上化開的口感也頗令人驚喜，尤其那薰衣草等香草的馨香襲來，更是會心裡暗忖：「該不會真的是吃到了肥皂吧？」整套餐在這道甜點中顯得熱鬧十足。
四月中旬，饕客們將可搶先嚐到這三道有趣的新菜色。另外，即日起至4月21日，凡入住慕舍酒店酒莊客房及以上房型，或於渥達尼斯磨坊享用經典套餐及主廚套餐者，即贈「格蘭菲迪18年新．雪莉 單一麥芽威士忌」乙杯（30ml）。渥達尼斯磨坊午間限定經典套餐3,680元+10% （含8道料理），午晚間適用的主廚套餐5,380元+10% （含13道料理），蔬食套餐3,280元+10%。
推出新菜的餐廳還有台北文華東方酒店「Bencotto」義大利餐廳，將於4月1日起限時推出白蘆筍季節限定美饌，由來自義大利威尼斯的主廚艾曼紐．貝爾加莫 (Emanuele Bergamo)特選來自歐洲頂級白蘆筍並結合當令新鮮食材，推出一系列豐盛饗宴，像是「慢燉和牛牛小排佐白蘆筍」、「白蘆筍佐蛋黃醬、魚子醬、脆藜麥」、「白蘆筍燉飯佐黑松露」及「白蘆筍雪酪」等，單點佳餚價格為480元+10%起。
菜色包含「白蘆筍、蛋黃醬、魚子醬、脆藜麥」，是先將白蘆筍燙過後以炭火炙烤，保留其鮮甜滋味，分別搭配法國魚子醬、炸藜麥，以及將鴨蛋黃舒肥後加入醬油與橄欖油製成的蛋黃醬，盤底淋上的則是奶油與帕瑪森乳酪製成的醬汁以及巴西里油。魚子醬的鹹鮮、藜麥的酥脆，以及蛋黃醬的滑順，完美襯托白蘆筍的清甜。
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