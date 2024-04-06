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隋棠具名「抵制黃子佼」！買未成年影片犯眾怒　演藝圈這些人譴責

▲ 黃子佼買未成年少女偷拍影片，演藝圈眾人也不挺了，隋棠更是具名抵制他。（圖／記者陳明安攝）
▲ 黃子佼買未成年少女偷拍影片，演藝圈眾人也不挺了，隋棠更是具名抵制他。（圖／記者陳明安攝）

記者薛羽彤／綜合報導

黃子佼去年爆出Metoo事件後，近日黃子佼因性侵罪證不足未起訴，卻被檢方爆出他在偷拍論壇「創意私房」購買色情影片，其中還有7部是未成年少女的偷拍片，檢方給予緩起訴處分2年，黃子佼須繳給國庫120萬元台幣，並寫下1200字悔過書。消息一出後，黃子佼過往的行徑令人髮指，不少藝人也站出來譴責他，演員林予晞開了第一槍，甚至連隋棠也切割好友，以下為您統整目前藝人發聲的名單。

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隋棠：「黃子佼前輩或其他任何一位論壇會員在網站上的任何消費，都等同在支持兒童色情，支持這樣邪惡的交易。兒童色情零容忍是普世價值。我未來將不再以任何形式參與和黃子佼前輩相關的演藝工作，以提醒自己。」

郭彥均：「男生沒看過A片的我相信沒幾個，但在演員的同意下一切都沒有問題，可是偷拍真的是非常非常可惡。沒有買賣就不會有供需不懂嗎？有些錯真的不能原諒，有些錯不是對不起就沒事了，有些錯要用一輩子來還。」

林予晞：「整顆4T硬碟都是花大錢購買來的未成年受害者珍藏影片？真的別鬧了。」

姚愛寗：「緩起訴？悔過書？120萬？這世界對加害者真好。如果那些受害者也曾經有這些選項多好？」

▲隋棠認為《非殺人小說》不適合給自己老公看。（圖／記者陳明安攝）
▲隋棠切割好友黃子佼，宣布未來不再與他同台。（圖／記者陳明安攝）
楊繡惠：「自己有戀童癖，自己還有女兒，如果自己女兒被殘害會有什麼感受？自己老婆還有力挺，我並不認同。」

李沐轉發揭開「創意私房」內情的相關報導：「今天才看到新聞，最小的受害者只有九歲。兒童節，除了關注地震新聞外，希望大家也能注意到這個事件。」

盧學叡：「四月才開始就不太安寧，希望大家平安！而該譴責的、唾棄的，就別再原諒了吧！」

温貞菱：「數位性暴力已是無法忽視的犯罪問題。」

許常德：「贖罪不能消除受害者的地獄，也不能消滅這些人的癮，徹底修行至生命的終點，始可帶給世界平靜。」

▲鄭宜農自爆演唱會預算大爆炸，自嘲「我就是個賠錢貨」。（圖／邊走邊聽提供）
▲鄭宜農發聲譴責黃子佼的行為。（圖／邊走邊聽提供）
焦糖哥哥陳嘉行：「食色性也，但A片與未經同意而散布的私密影像是截然不同的二件事，前者是性趣，後者是性犯罪，一定要分清楚！！」

鄭宜農：「存有大量偷拍、不合意性交、未成年性影像的網站，以及其消費者是『不能容忍』的。」

青虫 aoi：「希望大家知道未成年性剝削影像是怎麼來的。是未成年者（兒童、青少年）被性侵害、被猥褻、被威嚇誘騙拍下影像；是不法偷拍／非自願外流的產物，付費支持等於是助長這樣的風氣、付費支持等於是協助性犯罪的共犯。」

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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