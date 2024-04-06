隋棠具名「抵制黃子佼」！買未成年影片犯眾怒　演藝圈這些人譴責

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郭彥均：「男生沒看過A片的我相信沒幾個，但在演員的同意下一切都沒有問題，可是偷拍真的是非常非常可惡。沒有買賣就不會有供需不懂嗎？有些錯真的不能原諒，有些錯不是對不起就沒事了，有些錯要用一輩子來還。」
林予晞：「整顆4T硬碟都是花大錢購買來的未成年受害者珍藏影片？真的別鬧了。」
姚愛寗：「緩起訴？悔過書？120萬？這世界對加害者真好。如果那些受害者也曾經有這些選項多好？」
楊繡惠：「自己有戀童癖，自己還有女兒，如果自己女兒被殘害會有什麼感受？自己老婆還有力挺，我並不認同。」
李沐轉發揭開「創意私房」內情的相關報導：「今天才看到新聞，最小的受害者只有九歲。兒童節，除了關注地震新聞外，希望大家也能注意到這個事件。」
盧學叡：「四月才開始就不太安寧，希望大家平安！而該譴責的、唾棄的，就別再原諒了吧！」
温貞菱：「數位性暴力已是無法忽視的犯罪問題。」
許常德：「贖罪不能消除受害者的地獄，也不能消滅這些人的癮，徹底修行至生命的終點，始可帶給世界平靜。」
焦糖哥哥陳嘉行：「食色性也，但A片與未經同意而散布的私密影像是截然不同的二件事，前者是性趣，後者是性犯罪，一定要分清楚！！」
鄭宜農：「存有大量偷拍、不合意性交、未成年性影像的網站，以及其消費者是『不能容忍』的。」
青虫 aoi：「希望大家知道未成年性剝削影像是怎麼來的。是未成年者（兒童、青少年）被性侵害、被猥褻、被威嚇誘騙拍下影像；是不法偷拍／非自願外流的產物，付費支持等於是助長這樣的風氣、付費支持等於是協助性犯罪的共犯。」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110