SJ太常來台灣「讚粉絲有錢人」！東海露出謎之微笑：期待你們的錢

韓流帝王SUPER JUNIOR（SJ）成員利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢全員繼1月來台開粉絲派對後，今（16）日相隔7個月再來台舉辦《2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> in TAIPEI》演唱會，台北小巨蛋湧入8500名E.L.F.（官方粉絲名）支持。場上，他們知道自己太常來台，也讚台灣歌迷很有錢，東海就搓手指說：「期待你們的錢...我沒有錢！」而他跟銀赫11月確定還會再來開唱，成為「韓星台灣灶腳大賽（指來台灣像走自家廚房一樣頻繁）」排行第2名最愛來台的南韓藝人。
成為台觀區代言人 圭賢自我介紹「變了」
SJ以《Show Time》做開場，唱到《Dancing Out》時，銀赫高喊：「老婆！」利特也情緒高漲喊出：「I love Taipei！」接著就是8人的中文自我介紹，特別是今天早上才宣布成為「韓國市場台灣觀光代言人」的圭賢，則是把「大家好，你們現在收看的是『圭賢』」改成「台灣的旅遊宣傳大使，圭賢」，笑翻全場。
圭賢、銀赫說台粉「有錢」 東海：期待你們的錢
他們上一次在台北小巨蛋舉辦演唱會，是2022年11月的「Super Show 9」，今天相隔2年重回該場地，利特問大家：「有什麼改變？」銀赫回答：「感覺變老....各位變得更年輕了。」始源正經表示：「這是很難的問題...」銀赫再搶答：「這是簡單的問題！以前我們在台灣Long Stay，E.L.F.都說我們沒錢了，因為我們隔很久才來，大家變得有錢了！」
圭賢接話說：「有錢人！」東海搓手指說：「期待你們的錢...我沒有錢！」利特就表示：「我們知道大家的錢包已經扁下去了，那個空的錢包吧，就讓我們把帥氣的舞蹈、歌曲、話題，用這些來填滿吧！」結果神童幫粉絲回應：「大家都說不要，只要錢。」利特就回：「這麼久沒見，你們都變了！」
事實上，新冠肺炎疫情於2022年底逐漸趨緩後，SJ直接在同年11月來台連開3場演唱會，此後幾乎年年訪台，一年登台次數「不只一趟」；今年2024目前為止，不管是SJ團體、子團還是個人，他們已在台舉辦13場公開活動，位居「韓星台灣灶腳大賽」排行第2名；而他們結束這趟小巨蛋演唱會後，SJ-D&E東海和銀赫確定11月還要來台開唱，次數頻繁的驚人。
SUPER JUNIOR是誰？因為金曲獎成了「全台都知道的韓星」
SJ是南韓造星工廠「SM娛樂」於2005年推出的男團，原本成員有利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢、韓庚、強仁、起範、晟敏等13人，後來韓庚解約回中國發展、強仁酒駕退團、起範合約滿期不續約退團、晟敏因為結婚和疑似不顧成員感受遭到粉絲抵形同退出，目前SJ僅有9位成員活躍螢光幕前。
出道2年時，SJ在台尚未打開知名度，仍在2007年受邀擔任金曲獎表演嘉賓，一曲《U》成功引起關注，此後他們連3屆登上金曲獎殿堂；2009年《Sorry Sorry》一推出，洗腦旋律與歌詞再搭配搓手舞，使得歌曲傳唱度極高，SJ因此紅遍國際，2010年也憑藉《Super Girl》獲得當年「最佳演唱組合」提名。
SJ與台灣從此結下良緣，除了每每來台開唱門票必賣完，子團SJ-M亦曾來台短居、拍台灣偶像劇《華麗的挑戰》、《愛情闖進門》；圭賢爸爸也在台開過韓文補習班，相當受台灣歌迷的歡迎與喜愛。他們更曾在音樂串流平台KKBOX創下「連續200週冠軍」紀錄，目前未有任何韓星超越，驗證SJ在台的驚人名氣。
Super Junior 2024年來台紀錄（截至8月16日為13趟）：
1月27日／SJ-高雄粉絲派對
1月28日／SJ-高雄粉絲派對
1月29日／圭賢-台北發片記者會+簽名會
3月24日／SJ-D&E東海、銀赫-高雄音樂祭
4月20日／SJ-L.S.S. 利特、神童、始源-台北演唱會
5月04日／圭賢-台北演唱會
5月05日／圭賢-台北演唱會
8月16日／圭賢-台灣觀光局記者會
8月16日／SJ-台北演唱會
8月17日／SJ-台北演唱會
8月18日／SJ-台北演唱會
11月09日／SJ-D&E東海、銀赫-台北演唱會
11月10日／SJ-D&E東海、銀赫-台北演唱會
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SJ以《Show Time》做開場，唱到《Dancing Out》時，銀赫高喊：「老婆！」利特也情緒高漲喊出：「I love Taipei！」接著就是8人的中文自我介紹，特別是今天早上才宣布成為「韓國市場台灣觀光代言人」的圭賢，則是把「大家好，你們現在收看的是『圭賢』」改成「台灣的旅遊宣傳大使，圭賢」，笑翻全場。
圭賢、銀赫說台粉「有錢」 東海：期待你們的錢
他們上一次在台北小巨蛋舉辦演唱會，是2022年11月的「Super Show 9」，今天相隔2年重回該場地，利特問大家：「有什麼改變？」銀赫回答：「感覺變老....各位變得更年輕了。」始源正經表示：「這是很難的問題...」銀赫再搶答：「這是簡單的問題！以前我們在台灣Long Stay，E.L.F.都說我們沒錢了，因為我們隔很久才來，大家變得有錢了！」
圭賢接話說：「有錢人！」東海搓手指說：「期待你們的錢...我沒有錢！」利特就表示：「我們知道大家的錢包已經扁下去了，那個空的錢包吧，就讓我們把帥氣的舞蹈、歌曲、話題，用這些來填滿吧！」結果神童幫粉絲回應：「大家都說不要，只要錢。」利特就回：「這麼久沒見，你們都變了！」
事實上，新冠肺炎疫情於2022年底逐漸趨緩後，SJ直接在同年11月來台連開3場演唱會，此後幾乎年年訪台，一年登台次數「不只一趟」；今年2024目前為止，不管是SJ團體、子團還是個人，他們已在台舉辦13場公開活動，位居「韓星台灣灶腳大賽」排行第2名；而他們結束這趟小巨蛋演唱會後，SJ-D&E東海和銀赫確定11月還要來台開唱，次數頻繁的驚人。
SUPER JUNIOR是誰？因為金曲獎成了「全台都知道的韓星」
SJ是南韓造星工廠「SM娛樂」於2005年推出的男團，原本成員有利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢、韓庚、強仁、起範、晟敏等13人，後來韓庚解約回中國發展、強仁酒駕退團、起範合約滿期不續約退團、晟敏因為結婚和疑似不顧成員感受遭到粉絲抵形同退出，目前SJ僅有9位成員活躍螢光幕前。
出道2年時，SJ在台尚未打開知名度，仍在2007年受邀擔任金曲獎表演嘉賓，一曲《U》成功引起關注，此後他們連3屆登上金曲獎殿堂；2009年《Sorry Sorry》一推出，洗腦旋律與歌詞再搭配搓手舞，使得歌曲傳唱度極高，SJ因此紅遍國際，2010年也憑藉《Super Girl》獲得當年「最佳演唱組合」提名。
SJ與台灣從此結下良緣，除了每每來台開唱門票必賣完，子團SJ-M亦曾來台短居、拍台灣偶像劇《華麗的挑戰》、《愛情闖進門》；圭賢爸爸也在台開過韓文補習班，相當受台灣歌迷的歡迎與喜愛。他們更曾在音樂串流平台KKBOX創下「連續200週冠軍」紀錄，目前未有任何韓星超越，驗證SJ在台的驚人名氣。
Super Junior 2024年來台紀錄（截至8月16日為13趟）：
1月27日／SJ-高雄粉絲派對
1月28日／SJ-高雄粉絲派對
1月29日／圭賢-台北發片記者會+簽名會
3月24日／SJ-D&E東海、銀赫-高雄音樂祭
4月20日／SJ-L.S.S. 利特、神童、始源-台北演唱會
5月04日／圭賢-台北演唱會
5月05日／圭賢-台北演唱會
8月16日／圭賢-台灣觀光局記者會
8月16日／SJ-台北演唱會
8月17日／SJ-台北演唱會
8月18日／SJ-台北演唱會
11月09日／SJ-D&E東海、銀赫-台北演唱會
11月10日／SJ-D&E東海、銀赫-台北演唱會