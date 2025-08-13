「韓國第一美女」金泰希跟丈夫Rain（鄭智薰）公然放閃！她在IG放上出差美國紐約的影片，卻喊話不會配樂+修圖，結果釣出她老公立刻留言：「我教妳，來我們家吧！」瞬間湧入多名網友留言：「So sweet！」其實金泰希日前被批「時代改變，她依然躲在神秘框架後面」，意即像是宋慧喬都跳出傳統風格，頻上YouTube跟網紅打交道，以不同形式露臉、拓展粉絲族群，而最後IG貼文停在2023年8月24日的金泰希，就被嫌古板、依然自顧自走神祕路線，或許是因為這原因，金泰希才會想學剪片配樂。
不知道怎當網紅 Rian甜喊：我教妳
金泰希近日到紐約宣傳新戲《Butterfly》，同時重返IG更新近況，她上傳了多張街拍網美照、影片，並寫下：「好像是第一次上傳影片!!!雖然想修圖加音樂，但我不太會用呢ㅎㅎㅎ」影片中，金泰希坐在可眺望華麗夜景的窗邊燦爛微笑，燭光與城市燈火交織的背景，加上柔和表情，散發出滿滿優雅氣息。
Rain則在留言區放送甜蜜互動，寫下：「我教妳，來我們家吧！」幽默又充滿愛意。網友紛紛留言：「我最喜歡的女演員」、「請多發照片，我們都好想妳」、「要好好保重身體」等為她加油打氣，還說Rain的舉動超體貼，「So sweet！」、「OMG」。
被批「愛保持神祕」 金泰希只好更新IG
事實上，日前有韓國媒體報導，表示金泰希雖然當年又美又紅，但現在有了家庭與小孩，作品火紅程度也大不如前，但她依然保持一貫的神祕風格，不太更新近況，IG最新貼文停在2023年8月24日；反觀同樣是廣告女神的宋慧喬，今年以《黑祭司2：闇黑修女》大復出時，就狂上YouTube頻道跟各類節目，她就坦言：「我第一次上YouTube節目，感覺很新鮮！」而大眾也透過網路社群發現宋慧喬更多不為人知的一面，對她產生好感，宣傳大成功。
金泰希或許有看到該篇報導，這次出差紐約宣傳《Butterfly》，就破例更新IG與粉絲互動，甚至釣出有在經營YouTube節目的Rain助老婆一臂之力，不管是剪片還是配樂都難不倒他。
金泰希介紹 與宋慧喬、全智賢並列南韓廣告寵兒
金泰希是南韓女神、廣告界寵兒，跟宋慧喬、全智賢有的比。金泰希是在就讀首爾大學服裝學系期間，某天在街頭被星探相中，以一般大學生模特兒的身分出演銀行的廣告，正式進入演藝圈。廣告播出後，她陸續接到其他模特兒邀約，開始在雜誌上亮相，特別是名校「首爾大學出身」這點在演藝界內部掀起話題，金泰希也成了2000年代表性的美女藝人之一，高學歷背景加紹外貌亮眼，從出道初期就引起大眾關注。
2001年，她在電影《禮物》中飾演李英愛的童年角色，正式作為演員出道，隔年出演情境喜劇《Let's Go》，但播畢後她以學業為由暫停活動；2003年，她透過SBS電視劇《夢想的螢幕》重啟活動，慢慢打開知名度。但真正讓金泰希一炮而紅的，是同年播出的SBS電視劇《天國的階梯》，該劇由權相佑與崔智友主演。
金泰希在《天國的階梯》中飾演眼神殺氣騰騰的惡女，漂亮臉蛋配上壞女人角色反而更吸睛，當時還流行「反派比女主還美」的玩笑話，隨著戲劇大熱，她的知名度也爆紅。2004年，她在《九尾狐外傳》和《愛在哈佛》2部作品中展現顏值巔峰，加上學歷加持，迅速成為廣告圈寵兒，開始獲得「頂級明星」待遇。之後主演的《IRIS》、《我的公主》、《龍八夷》、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》亦大受好評。
2017年1月17日，金泰希與交往5年的歌手兼演員Rain（鄭智薰）宣布結婚，並在2天後的1月19日舉行婚禮。因為2人皆為虔誠的天主教徒，因此婚禮選在天主教首爾大教區的嘉會洞聖堂舉行，以天主教儀式完成婚配。2017年10月25日，金泰希產下第一個女兒；2019年9月19日，迎來第2個女兒。
