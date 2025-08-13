我是廣告 請繼續往下閱讀

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休士頓太空人的明星終結者哈德（Josh Hader），因左肩拉傷，被放入15天傷兵名單，這位太空人的牛棚大將，今年是效力太空人的第2個賽季，目前也繳出優異的壓制力，累計48場出賽，52.2局的投球送出76次三振，戰績6勝2敗防禦率2.05，28次救援成功並列第3，而目前太空人僅在美西龍頭位置上領先第2名的西雅圖水手半場勝差，對於哈德的缺陣，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）也坦言，這將是會對球隊是個巨大的打擊。2024年賽季，太空人以5年9500萬美元（約台幣30億）合約簽下5屆明星終結者哈德，強化牛棚陣容，但是到了太空人的首賽季，哈德並未將過往的壓制力帶來，出賽71場雖然繳出8勝與34救援成功，但也因砸鍋吞下生涯最多的8敗，防禦率3.80也有失水準。不過今年賽季，哈德目前已累計48場出賽，52.2局的投球送出76次三振，戰績6勝2敗，28次救援成功並列第3，防禦率與每局被上壘率分別為2.05與0.85，繳出極具宰制力的表現，為太空人牛棚的強力後援。在昨（12）日對上紅襪的比賽前，哈德就已傳出感覺到左肩不適，並且於今日被放入15天傷兵名單，對此太空人總教練艾斯帕達表示，這對球隊來說是個巨大的打擊，而且球團目前對傷勢的嚴重程度仍未明瞭，但他現在已經在接受治療了，我們需要再經過額外的測試才能了解病情，希望這不會造成長期的影響。艾斯帕達也表示，哈德缺陣期間不會找固定的終結者來頂替位置，而是根據對戰成績來推派後援投手，表達對自家牛棚投手的信心。隨著哈德進入傷兵名單，為了填補空缺，杜賓（Shawn Dubin）將從15天傷兵名單回歸，並從小聯盟3A拉上左投手戈登（Colton Gordon），另外還將牛棚投手內里斯（Hector Neris）給指定讓渡（DFA）。