▲匹茲堡海盜狀元火球男史基斯（Paul Skenes）今日表現不佳。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）今（13）日匹茲堡海盜面對全大聯盟近況最火燙的龍頭密爾瓦基釀酒人，3連戰第2場推派狀元火球男史基斯（Paul Skenes）卻遭到釀酒人爆打，挾著10連勝的氣勢，釀酒人打線在4局就把給打退場，並靠著裴洛塔（Freddy Peralta）6局無失分的好投，配合牛棚接力守成，終場就以14：０完封海盜，豪取11連勝，更是在38天內第2度拿下11連勝，也是1900年以來第13次單季出現如此連勝紀錄，上一次是2015年的多倫多藍鳥，再上一次則是1954年的克里夫蘭印地安人。今日海盜先發投手史基斯，賽前防禦率僅1.94，是國聯塞揚獎的熱門人選，不過第1局面對開路先鋒弗里利克（Sal Frelick）就被敲出陽春砲掉分，也終止史基斯開季連續24場先發首局未失分紀錄，24場也成為史上第二高，僅次於1923年洋基隊蕭基（Bob Shawkey）的27場。雖然史基斯隨後在第2局回穩投出3上3下，但第3局先是投出保送又被康崔拉斯（William Contreras）適時安打多掉1分，4局再遭到圖榮（Brice Turang）陽春彈和弗里利克適時安打狙擊，本場史基斯用93球只投4局，挨6支安打含2轟並失掉4分，送出4次三振與2次保送。在史基斯下場後，釀酒人打線愈發兇猛，面對第2任投手拉米瑞茲（Yohan Ramírez）毫不留情，1局就讓他爆失5分（其中4分為責失分），海盜第3任投手柏魯奇（Ryan Borucki）後續登板也好到哪去，遭到（沃恩Andrew Vaughn）3分砲狙擊共失掉3分，比賽也在6局釀酒人12：0領先後早早定調，8下與9上兩隊都派野手登板消化局數，最終釀酒人以14：0豪取11連勝。本場釀酒人先發佩洛塔（Freddy Peralta）6局7K無失分收下本季第14勝（5敗），打者方面弗里利克、圖榮、耶利奇（Christian Yelich）、范恩（Andrew Vaughn）、杜賓（Caleb Durbin）5人都有全壘打演出，而海盜史基斯則是吞下本季第9敗。釀酒人近期氣勢無法擋，他們在38天內第2度拿下11連勝目前以75勝44敗穩居全大聯盟龍頭位置，而此連勝紀錄也是900年以來第13次單季出現如此連勝紀錄，上一次是2015年的藍鳥，再上一次則是1954年的印地安人（守護者前身）。